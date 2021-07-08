«Понимаем друг друга с полуслова»: В полицейской семье из Омска рассказали, почему не обсуждают работу дома

У Олега и Натальи Волковых двое сыновей – Богдан и Арсений. Фото: Личный архив

8 июля в нашей стране отмечается День семьи и верности. «Комсомолка» пообщалась с Натальей Волковой, для которой этот праздник, наверняка, один из самых любимых. Эта замечательная, улыбчивая девушка, как и ее супруг, работает в полиции. Оказалось, и выбор профессии, и даже их случайная когда-то встреча с мужем были предопределены судьбой.

«МНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СРАЗУ ПОВЕЗЛО»

Наталья работает дознавателем в отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску уже 16 лет. В 2005 году ее, еще почти совсем девочкой, распределили туда после окончания юридического колледжа. Случайно, но оказалось, что дознание - большая и главная любовь в профессии. Сейчас, уже получив и высшее образование, говорит, просто не представляет, как можно поменять ее на какую-то другую. Ведь интереснее ее работы просто ничего не существует.

- Мне действительно сразу повезло - и с первыми руководителями, которые меня наставляли, и с теми, кто их потом сменял, - рассказывает Наталья. - Отличная школа была, меня воспитали здесь, «родили» практически. И в коллективе мне комфортно. У нас собрались все очень хорошие, отзывчивые люди. А в полиции для успешной работы как раз важно нормальное взаимодействие между отделами. Поэтому я не только ни разу в жизни не думала уйти из полиции, но даже не хочу менять специализацию. Дознание - это очень увлекательно.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ РАСПУТЫВАТЬ СЛУЧАИ СЕРИЙНЫХ ХИЩЕНИЙ»

Больше всего ей нравится расследовать хищения, особенно серийные и запутанные. Иногда удается добраться даже до гастролеров, которые орудуют по всей стране. Наталья говорит, что многие воры, пожалуй, самые интеллектуальные из преступников, их ловить и отправлять под суд особенно азартно - широкое поле, чтобы применить все, чему учили в Академии МВД.

- Расследовать такие серийные дела, искать зацепки и выстраивать все в единую картину - вот это все мне очень нравится, - объясняет Наталья. - Тут важен психологический подход. Сначала, конечно, смотришь, что за человек, чтобы понять, как с ним общаться. А, вообще, мое универсальное правило - с уважением относиться ко всем. И даже самые матерые преступники обычно ценят это и начинают тебя адекватно воспринимать.

- Не обижаются, когда вы их под суд отдаете?

- Кстати, нет. Некоторые постоянные наши «знакомые» даже просят, чтобы именно ко мне попасть. И вот мы с ними снова встречаемся. Уходила в декрет, в суд его дело передавала. Вышла я, ну и он тоже. И снова - «здравствуйте!». Или вот недавно из отпуска выхожу, а меня уже очередное дело на такого же товарища ждет. В общем, с пониманием относятся. Некоторые вот прямо жить не могут, если не украдут.

- А как они это объясняют, почему так делают?

- Очень разные у всех судьбы. Кто-то от безысходности, кто-то совершает специально какое-то мелкое преступление, чтобы его посадили, потому что на свободе уже не умеет жить. Есть уже и люди пенсионного возраста, которые воруют всю жизнь. Есть, конечно, и беспредельщики, молодые совсем. С ними бывает сложно.

- Вы ведь и с неблагополучными семьями работаете. И вам тоже не могу задать извечный вопрос. Что, по-вашему мнению, правильнее, когда видите такую семью: сразу принимать кардинальные меры и изымать детей или давать шанс родителям?

- Да, для меня это очень болезненный вопрос, как и для многих моих коллег. Я сама мама двоих мальчишек, поэтому на каждую такую историю реагирую остро. Какого-то единого правила нет. В каждом случае надо смотреть по ситуации. Я больше склоняюсь к тому, что надо давать возможность исправиться. Но иногда бывает, что детский дом - это единственное спасение, в том числе и жизни ребенка. Да и приемные семьи с радостью берут детей: не только маленьких, но и подростков - и даже несколько братьев и сестер. И в итоге счастливы и эти приемные родители, и усыновленные дети.

Фото: личный архив

«ОЛЕГ С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ»

Супруг Натальи Олег тоже работает в полиции и тоже - в Центральном округе Омска. Он - водитель 5-го батальона полка ППСП УМВД России по городу Омску. Его послужной список пока не такой большой, как у супруги. Он устроится в полицию в 2015 году.

- Олег с детства мечтал стать полицейским, но все как-то не решался исполнить эту мечту. А, когда мы с ним познакомились, я говорю: «Поступай в профильный вуз, у тебя все получится!». И получилось - он сейчас работает и параллельно учится на юрфаке, чтобы была возможность получить офицерское звание.

- То есть, вы его вдохновили?

- Получается так!

Наталья и Олег поженились шесть лет назад. 19 июля будут отмечать очередную годовщину совместной жизни. Фото: Личный архив

«ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО В РАННЕМ ДЕТСТВЕ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

Кстати, история знакомства Олега и Натальи оказалась удивительной. Практически с первого дня встречи они больше не расстаются - родственные души.

- Мы познакомились на Рождество, - вспоминает Наталья Волкова. - 7 января 2014 года я с подругой пошла в кафе. Олег с друзьями праздновал там свой день рождения. Он к нам подошел, представился и пригласил к ним за столик. Разговорились, и выяснилось просто невероятное. Мы в раннем детстве жили по соседству, гуляли в одном дворе. Наши мамы дружили и, вообще, практически все родственники со стороны мам знакомы между собой. Олег был как раз тот самый «сын маминой подруги». Она мне постоянно про него рассказывала. А его мама - ему обо мне. Но мы как-то до этого момента лично друг друга не знали. В общем, 19 июля 2014 года у нас была веселая свадьба. Как вы понимаете, никого их родственников знакомить между собой не пришлось. Все встретились спустя 30 лет, нашли друг друга, теперь общаются в соцсетях.

Дома супруги Волковы стараются не обсуждать работу. Фото: Личный архив

Наталья рассказывает: рада, что муж работает именно полицейским и у них так много всего общего. Благодаря этому понимают друг друга с полуслова, но дома работу стараются не обсуждать.

- Олег со мной советуется только по каким-то совсем резонансным историям. Патрульно-постовая служба, по большому счету, первые, кто едет на всевозможные случаи криминала. Ситуации очень сложные бывают.

- Наверное, на улицах - это самая опасная работа? Переживаете за супруга?

- Конечно! Он еще и в ночном патруле работает. Бывала и прямая угроза жизни несколько раз - как я уже потом, намного позже узнавала. Ну а что делать? Я стараюсь об этом просто не думать, иначе невозможно.

Наталья и Олег жили в одном дворе, когда были совсем маленькими, но познакомились только 30 лет спустя.

У супругов Волковых двое сыновей: Богдану 6 лет, Арсению 2,5 года. Старший ребенок мечтает стать полицейским. Да не простым, а таким, который будет ловить преступников на специальном самолете или вертолете - еще не определился, какое транспортное средство для этих целей ему больше нравится. Время подумать есть. А пока мальчик увлеченно коллекционирует все игрушки, связанные с полицейской тематикой. Родители только за то, чтобы он продолжил семейную династию.