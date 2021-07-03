Ралли «Шелковый путь-2021»: 25 самых ярких фото омского этапа

Открытие Международного ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в Омске. Фото: silkwayrally.com

Омский этап Международного ралли «Шелковый путь», из-за которого центр города перекрывали на неделю, завершился. Посмотреть на гонки и на гонщиков пришли около 7 тысяч местных жителей.

Напомним, 11-е по счету соревнования впервые в своей истории стартовали в нашем регионе. За подготовкой спортсменов можно было наблюдать еще 30 июня на полигонах в поселках Черемушки и Светлый.

30 июня на льду Хоккейной академии «Авангард» прошел товарищеский матч между «ястребами» из системы клуба и командой ралли «Шелковый путь», старт которого состоялся в Омске 1 июля. Хоккеисты победили со счетом 8:7.

– Гости приехали с подарком: руководитель проекта Владимир Чагин перед игрой торжественно вручил Антону Курьянову (один из тренеров «Авангарда». – Прим. авт.) высокопрочные болты для крепления металлических конструкций крыши новой «Арены Омск», – рассказали в пресс-службе ХК «Авангард».

Фото: hawk.ru

Фото: hawk.ru

Фото: hawk.ru

1 июля состоялось торжественное открытие с выступлением легкого на подъем Омского симфонического оркестра и презентацией участников.

– Одним из принципов нашего проекта является не повторяемость прежних маршрутов ралли. В этом году все участники и зрители увидят новые регионы и ландшафты России и Западной Монголии, – рассказал на пресс-конференции руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. – Скажу искренне, что все участники и команды, которые приехали в Россию, в Омск – уже настоящие герои, они уже победили. В нынешнее время пандемии коронавируса очень сложно подготовить технику, подготовить себя, найти возможность участвовать в гонке.

Фото: silkwayrally.com

В общей сложности в гонке соревнуются 78 экипажей в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. Участники, которым предстоит проехать 5 400 км – до монгольского Улан-Батора, приехали со всего мира. В Омске соревнования совпали с почти аномальной даже для Азии жарой. Однако настоящим профессионалам не могут помещать и такие экстремальные условия.

– Я приехал из очень теплой страны. Там сейчас 40 градусов, так что в Сибири мне комфортно, – поделился лидер чемпионата мира FIM по ралли-рейдам 2021 года Росс Бранч из Ботсваны. – Что касается моей лидирующей позиции, то занять ее было моей мечтой и я сделаю все возможное, чтобы сохранить ее.

Фото: silkwayrally.com

Старты участников состоялись 2 июля с полигона 242-го Учебного центра ВДВ. Финальной точкой первого скоростного участка стал поселок Индейка в Калачинском районе. Для жителей окрестных сел также сделали удобную площадку, чтобы можно было посмотреть на гонки.

Фото: vk.com/region55

Фото: vk.com/region55

Фото: vk.com/region55

Не обошлось без курьеза. Один экипаж сбился с дороги, за ним поехали еще несколько. Когда участники поняли, что сбились с пути, они уже сделали большой крюк и сильно потеряли во времени.

В итоге победителями первого, омского этапа в 87 км стали:

– грузовики – экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова;

– мотоциклы – Франко Каими из Аргентины (Hero);

– внедорожники – Денис Кротов (MSK Rally Team).

Второй этап ралли проходит сегодня, 3 июля. Длина спецучастка составляет 132,74 км, маршрут пройдет от Новосибирска до Горно-Алтайска.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

(цитаты из официальной группы ралли)

Дмитрий СОТНИКОВ:

«Еще не привыкли к новому грузовику»

- Мы были осторожны, потому что еще не привыкли к новому грузовику, надо привыкать к его управляемости. Главной задачей сегодня было финишировать. Участок был короткий и пыльный, остановиться было невозможно, потому что мы бы упали в рейтинге. С навигацией разобрались быстро, потеряли минимум времени. Нам нужен был баланс между скоростью и точностью. Спецучасток стал отличной проверкой ходовой части. Так что все прошло хорошо!

Денис КРОТОВ:

«Есть пара-тройка неприятных навигационных мест»

Мы ехали-ехали, и наконец приехали. В самом начале было одно неприятное место, не совсем корректно нарисовано, но если ехать именно по курсу, то это очень помогает. Мы взяли не ту дорогу поскольку, когда мы подъехали к перекрестку, там, как сумасшедший, носился Герлен Шишери. Напылил! Мы за ним в эту пыль, я смотрю – курс не тот. Потом Герлен уехал, и у нас уже вопросов не было. Есть действительно пара-тройка неприятных навигационных мест, но у нас не было задачи атаковать, чтобы не делать ошибок – получается быстрее. Может быть, мы и проиграли где-то по скорости, но, тем не менее, эта четкость позволила нам проиграть меньше, а может и выиграть. Пока все отлично, всего 87 километров. Зрителей много, это здорово, их так приятно видеть. Все организовано прекрасно. Было много блуждающих мотогонов, но они корректно пропускали нас без проблем. К технике замечаний нет, мы очень любим своих механиков и стараемся привозить им машину в исправном состоянии.

Фото: silkwayrally.com

Фото: vk.com/omsk

Фото: https://vk.com/omsk

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com

Фото: silkwayrally.com