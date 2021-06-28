Коронавирус в Омске, последние новости на 28 июня 2021: В Роспотребнадзоре назвали причины, из-за которых началась третья волна

В выходные в регион поступила очередная партия из 30 600 доз препарата «ГамКовидВак». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стремительно ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в Омске. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 28 июня 2021, самые важные события не радуют: сегодня побит абсолютный рекорд 2021 года по числу заболевших коронавирусом – 210 человек. Власти признают, что ситуация сложная, а в региональном Роспотребнадзоре уже прямо говорят: происходящее ни что иное как третья волна ковида.

«ЛЕТО: ОТПУСКА И ДАЧИ, ЛЮДИ ЧАЩЕ КОНТАКТИРУЮТ»

Санитарные врачи назвали главную причину, почему зараженных больше с каждым днем.

- Заболеваемость всегда связана с миграционными потоками, которые происходят и внутри страны. Начался летний сезон, люди отправились в отпуска, на дачи, стали чаще контактировать друг с другом, школьники поступают в вузы, миграция населения увеличилась. Отчасти с этим и связан необычный подъем заболеваемости, - рассказал врио руководителя омского Роспотребнадзора Юрий Пневский.

Тем временем, в прессе появилась информация о том, что ведомство направило в Москву письмо с предложением сделать вакцинацию омичей от коронавируса обязательной. Так поступило, кстати, уже почти 20 регионов по всей стране. «Комсомолка» попросила Роспотребнадзор прокомментировать эту информацию, но там отказались сделать это.

- На данный момент мы сосредоточены на информации, которая готовится к оперштабу. Наш ответ такой, - сказали в ведомстве.

В ГОРОДЕ КОНЧИЛАСЬ ВАКЦИНА?

На фоне всех этих слухов многие омичи потихоньку потянулись в поликлиники ставить прививки. И некоторые столкнулись с первой проблемой: из-за ажиотажа сделать это оказалось не так-то просто. Как сообщил мне близкий друг, по телефону горячей линии ему сообщили, что первого компонента в Омске пока нет. Ему посоветовали перезвонить после 30 июня. К слову, в региональном министерстве здравоохранения нехватку вакцины из-за ажиотажа отрицают.

- Многие выражают обеспокоенность по поводу количества вакцины в соотношении с количеством омичей, желающих ее поставить. Спешим успокоить. В минувшие выходные очередная партия препарата «ГамКовидВак» поступила в регион в количестве 30600 доз, и вся эта вакцина уже распределена по прививочным пунктам, – прокомментировали в омском минздраве. – Да, количество желающих сделать прививку заметно возросло. Только через портал «Госуслуг» за минувшие выходные на вакцинацию записались свыше 1000 человек. Однако хотим подчеркнуть, что защититься от коронавируса смогут все желающие, медики готовы работать с дополнительной нагрузкой.

Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом многие сибиряки продолжают игнорировать средства индивидуальной защиты. Медицинскими масками в общественном транспорте пользуются единицы. Власти начали ужесточать контроль и увеличили количество проверок в торговых центрах и автобусах. Ковид-диссидентов в Омске пока еще достаточно, поэтому их регулярно штарфуют.

- Всего с момента введения ограничений на физических лиц наложено 13 583 административных штрафов на сумму 18 939 040 рублей. В отношении 378 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц судами вынесены административные штрафы на общую сумму 14 614 000 рублей, - рассказали подробности в пресс-службе министерства региональной безопасности.

ВАЖНО!

Какие больницы перепрофилировали под ковид?

- МСЧ №4 прекратит оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в стационаре кроме больных с ковидом;

- Инфекционная к больница №1 им.Д.М. Долматова готова принимать пациентов с коронавирусом (91 койка), еще 25 мест выделят для больных ВИЧ с ковидом и омичей с инфекционными болезнями (89 круглосуточных коек и 10 мест дневного пребывания);

- Противотуберкулезный диспансер №4 принимает пациентов с туберкулезом в сочетании с коронавирусом (30 коек). Здесь же будет организована обсервация для больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ (70 коек);

- Горбольница №7 переведена под пациентов с коронавирусом (100 коек). Она временно прекратит оказывать плановую помощь;

- 140 коек Роддома №5 развернут для пациенток с ковидом;

- часть стационара МСЧ №7 (130 коек) развернут для лечения пациентов с Covid-19;

- в Центре медицинской реабилитации заработает обсервационное отделение на 64 места. Здесь временно приостановится прием на реабилитацию детей с поражением центральной нервной системы;

- Госпиталь для ветеранов войн прекратит оказание плановой помощи по профилям «терапия», «хирургия», «гериатрия», «неврология». С 29 июня медучреждение развернет 100 коек для лечения больных коронавирусом.

СКАЗАНО

«Призываю вакцинироваться!»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Эпидемиологическая обстановка усложняется. Мы разворачиваем дополнительные мощности здравоохранения. Но все должны понимать, что без соблюдения санитарных норм и выработки коллективного иммунитета вернуться к привычной жизни будет очень сложно. Поэтому вновь призываю позаботиться о своём здоровье и вакцинироваться!

НА ЗАМЕТКУ

Какие ограничения предлагает главный санитарный врач

- продлить режим повышенной готовности и масочный режим;

- приостановить работу фудкортов, детских комнат и зон отдыха в торговых центрах по выходным;

- отменить все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Там, где есть возможность, зрители смогут наблюдать за ними в онлайн режиме через Интернет;

- оставить обязательной самоизоляцию для омичей старше 65 лет и продлить ее до 1 августа;

- усилить проведение вакцинации для омичей, старше 60 лет (особенно для пациентов с хроническими болезнями);

- усилить контроль за исполнением масочного режима в общественных местах.