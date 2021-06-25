Омичи выбросили подушку с 800 тысячами рублей

Чтобы узнать, где находится подушка, пришлось использовать спутник. Фото: Андрей АБРАМОВ

Неожиданный звонок поступил региональному оператору по переработке отходов от молодой омской семьи. Не объясняя ничего молодые люди попросили помочь найти старую подушку, которую выкинули по ошибке несколько дней назад. В «Магните» им ответили, что мусор перерабатывается в день, когда его забирают с площадок ТКО. Поэтому, если подушку выбросили несколько дней назад, то найти ее будет крайне сложно.

Пара уточнила, что не выбрасывала подушку на площадку, а оставила вместе с другим крупным мусором возле подъезда. Старшая по дому видела, как мешки простояли несколько дней, а именно сегодня дворник унес их к бакам. С этого момента началась настоящая спасательная операция подушки.

По системе ГЛОНАС специалисты регоператора выяснили, где находится мусоровоз, забравший мусор из баков у дома омичей. Оказалось, что он еще в пути, собирает мусор с оставшихся площадок и направляется на Кировский мусороперерабатывающий завод. О том, что в кабине мусоровоза может оказаться важная для омичей вещь предупредили работников завода, также сообщили и семейной паре, куда едет их мусор. Молодые тоже направились на завод и приехал почти одновременно с мусоровозом.

Заветная подушка нашлась в первой же партии мусора, она особо не пострадала при прессовке мусора, поэтому ее удалось быстро заметить. Никто не понимал, чем может быть так ценна старая подушка, пока ее хозяева не взяли предмет в руки. Обивка надорвалась и из подушки посыпались пятитысячные купюры.

Омичам удалось найти подушку с зашитыми сбережениями довольно быстро.

Оказалось, что пара копила на приобретение земельного участка, все отложенные деньги они складывали в подушку. По роковой случайности супруга решила провести генеральную уборку и собрала много старых вещей на выброс, вместе с ними захватили и заветную подушку. О том, что выбросили все свои накопления, уставшие супруги даже не подумали и чуть не опоздали вернуть их.

В пресс-службе регионального оператора «Магнит» отмечают, что важные вещи или документы, выброшенные в мусор, еще могут быть найдены сотрудниками мусороперерабатывающих заводов при сортировке, если они не пострадали во время прессовки и перевозки в мусоровозе.