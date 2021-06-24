В Омске живодеры расстреляли и бросили умирать собаку после операции

В теле собаки застряли две пули. Фото: vk.com/teremok_omsk

Очередная бессмысленно жестокая история случилась на Левом берегу Омска в середине июня. Неизвестные пока живодеры обстреляли собаку, жившую на территории предприятия. Пули попали в спину и в переднюю лапу, перебив последнюю.

При этом нападавших даже не остановило, что в ухе пса была специальная бирка, обозначающая, что он неагрессивен. Бездомных животных с такой отметкой отпускают на волю после вакцинации и стерилизации.

Покалеченную собаку нашли прохожие. Ее отвезли на осмотр к ветеринару. Результат оказался неутешительным.

– Она жила на предприятии в районе поселка Солнечного, ее недавно простерилизовали волонтеры. И вот кому-то помешала. Опять бездомная собака стала жертвой человеческой жестокости и подлости, – рассказывают волонтеры омского сообщества «Теремок». – Отвезли в ветклинику, сделали рентген. Нужна операция на лапу. Нужно делать УЗИ, чтобы посмотреть, какие органы задела вторая пуля. Нужно лечение антибиотиками и стационар. Собаке нужны опытный куратор и передержка!

Если вы готовы помочь в спасении животного, попавшего в беду, позвоните волонтеру по т. 8-908-101-33-54 (Ирина).