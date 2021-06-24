Снова жара: Омичам обещают резкое потепление до +35 градусов

На следующей неделе можно смело отправляться на пляж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об очередном скачке температуры предупреждают омичей синоптики. На этот раз столбик термометра пойдет вверх и поднимется до +35 градусов, хотя до этого почти неделю в регионе держалась почти осенняя погода. Днем было довольно прохладно, температура еле поднималась до +19, а ночью и вовсе наблюдали заморозки до +4 градусов.

На этой неделе омичи уже пережили несколько сильных дождей, которые буквально затопили многие улицы города, но уже сейчас ситуация с осадками налаживается. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС в Омске в ближайшие дни ожидаются только коротковременные дожди. Начнет теплеть, днем обещают около +25 градусов, ночью до +10. Такими же будут и ближайшие выходные 26 и 27 июня.

Подскочит температура на следующей неделе. По-настоящему жаркие дни обещают со среды, 29 июня. В этот день воздух прогреется до +29 градусов, а дальше будет только жарче. По прогнозам, в субботу, 3 июля, будет жара +35. После этого в регион снова вернутся дожди и немного похолодает. Пока прогнозируют, что температура будет держаться около +20 градусов.