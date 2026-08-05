Труба упала на голову: под Омском пострадал подросток, когда его стащило с мотоблока

Ребенка госпитализировали. Фото: УМВД России по Омской области

В 14:40 сегодня, 5 августа, в лесном массиве у деревни Большие Мурлы в ДТП пострадал подросток. 12-летний водитель мотоблока зацепился за дерево прицепом, отчего в последнем сместилась металлическая труба. Она стащила с кузова пассажира и рухнула ему на голову. О ЧП сообщили УМВД и прокуратура Омской области.

Мальчик 2016 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Подросток-водитель не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Ход этой проверки взяли на контроль специалисты прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что за минувшие сутки на территории региона в ДТП пострадал один человек.

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