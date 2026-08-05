Эксклюзивная подборка по следам главного праздника всего региона. Фото: Валерия Коршунова

В минувшие выходные омичи массово вышли на улицы, чтобы отметить День города и области. 1 августа к отдыхающим присоединилась и местная жительница Валерия Коршунова. Она побывала в местах празднования и сделала целую подборку красивых фотографий. Девушка поделилась с «КП-Омск» не только снимками, но и впечатлениями.

Фото: Валерия Коршунова

«В субботу я с удовольствием посетила сквер Дзержинского. Набрала кадров в том районе, где находится госпиталь. По традиции, в праздник Любинский проспект был перекрыт для машин. Работали концертная площадка, локации "Семейные ценности", "Кадровый центр", коммерческие точки — рестораны, кафе. У музея имени Врубеля организовали еще одну сцену, где выступали творческие коллективы: вокалисты и не только. Особенно запомнилась студия исторического танца. В целом — было интересно, весело. И погода выдалась не слишком жаркая, можно было спокойно гулять и наслаждаться праздничным выходным. Лично для меня август начался красиво», — рассказала Валерия.

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

Фото: Валерия Коршунова

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