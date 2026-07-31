Блогершу из Омска оштрафовали за оскорбления участников СВО

Сибирячку задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно и УФСБ. Фото: УМВД России по Омской области

Во время прямого эфира на развлекательной онлайн-платформе блогер-омичка позволила себе лишнее. Она открыто оскорбила участников специальной военной операции, за что в итоге поплатилась. 31 июля в региональном УМВД сообщили, что 36-летнюю женщину привлекли к ответственности.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с региональным управлением ФСБ задержали неучтивую сибирячку. Был составлен протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Основание: распространение в сети информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Сегодня Кировский райсуд Омска назначил фигурантке наказание — штраф в размере 45 тысяч рублей.

«Кроме того, в действиях блогера усматривается [...] возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В настоящее время назначена экспертиза», — добавили в министерстве внутренних дел.

По итогам разбирательств примут решение, возбуждать ли против омички еще одно производство — по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее мы рассказали, что на блогершу из Омска пожаловалась Екатерина Мизулина.

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