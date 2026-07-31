Развлечения в праздник будут на самый разный вкус. Фото Романа Макарьева

С 31 июля по 2 августа Омск отмечает День города, свое 310-летие. Программа празднования будет очень обширной, ее мы уже публиковали.

Непосредственно в связи с празднованием несколько известных омичей ответили КП-Омск, какие части праздника и локации они хотят в эти дни посетить.

Ольга Колбасина, блогер, предпринимательница:

— Да, я планирую. Посещу выставку «Флора», потому что по стандарту. То есть я традиционно туда хожу, каждый год. То, что в этом году она не в привычном месте, а в дендропарке, я в курсе, видела в социальных СМИ. А вот про остальные события праздника я не знаю.

Ирина Горелова, доцент ОмГТУ, поэтесса:

— Обязательно с детьми всегда посещаем «Флору», новая локация в нынешнем году это новые возможности, поэтому прямо любопытно-любопытно. Если получится посетить фестиваль «Щит Сибири» в парке имени 30-летия Победы, будет здорово — это тоже одно из наших любимых семейных мероприятий.

Дети с друзьями хотят на концерты популярных исполнителей, но возраст не тот, чтобы отпускать одних, поэтому посмотрим.

Вячеслав Сибирский, предприниматель, меценат:

— Да, конечно же, мы пойдем с семьей на День города. В этом году анонсирована насыщенная программа. Много событий, где будет интересно нашей молодежи. Думаю, горожане найдут для себя интересные локации и хорошо проведут время. Я обязательно пойду с детьми на фестиваль «Щит Сибири». Также прогуляюсь по праздничным ярмаркам: интересно посмотреть на работы местных мастеров.

Виталий Доля, директор Омского цирка:

— Традиционно сам наш цирк активно участвует в этом праздновании, на сей раз будет так же. Первое наше событие это фестиваль памяти Олега Попова (0+) «Солнечный луч солнечному городу». Он состоится 1 августа. Это детские цирковые студии, 70 номеров, около 350 артистов.

А 2 августа проведем большую праздничную программу-квест у самого цирка (0+). Там уже наши артисты, 50 человек. 3,5 часа, номера, творческие мастер-классы для детей.

Лично я традиционно в этот день ставлю себе цель пройти по центру города, причем без всякой системы, плана, спонтанно. Увидеть просто то, что в это время показывают.

Поздороваться с коллегами, поддержать выступающих юных артистов. Лучший отдых у меня спонтанный. Что попадется, то и в удовольствие. Программа в этот раз насыщенная, будет что посмотреть.

Что в целом ожидается, я видел, в том числе то, что пройдет большая концертная программа на Соборной площади. Очень хорошо, что в целом праздник будет на масштабном уровне.

Стася Вертинская, писательница:

— Да, я обязательно пойду. Это давно стало традицией. Посмотреть марафон — участвуют знакомые, за них поболеть, на других посмотреть. Раньше я и сама участвовала на маленьких дистанциях, теперь только смотрю. Потом заглянуть на «Флору», эту выставку с детства люблю. Сквер Дзержинского — да, из любопытства, раньше там точки празднования не было.

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