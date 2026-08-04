Омский подросток получил 6 лет за поджог машины участкового

17-летнего жителя Омской области признали виновным в террористическом акте. Подросток пошел по статье 205 (часть 1) УК Российской Федерации. Его отправили на 6 лет в воспитательную колонию, заработанные незаконным путем деньги конфисковали. Об этом сообщило 4 августа региональное СУ СКР.
В феврале 2025 года через объявление в соцсети юноша связался с куратором, который давал задания. Сначала парень нанес краской надпись на ограждение в поселке Полтавка, взяв за это 1,2 тысячи рублей. Затем, 7 марта, выполняя очередной приказ, поджег служебную машину участкового, свои действия снял на телефон. За это омичу заплатили 92 тысячи рублей.
Преступника задержали и поместили под стражу. Следствие вели совместно сотрудники управлений СК, МВД и ФСБ.
В следкоме предупредили омичей, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через интернет. Вовлекают детей в диверсии. Родителям важно объяснять своим сыновьям и дочерям, что последствия преступлений — необратимы.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что четверых человек осудили за аферы с иномарками.
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