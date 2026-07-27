Около 16:00 в воскресенье, 27 июля, в Тюкалинском районе случилось смертельное ДТП. На 454-м км автодороги Тюмень-Омск погибла 42-летняя водитель «Рено Сандеро». Она влетела в большегруз «Вольво», который вел мужчина 2002 года рождения. О трагедии сообщили в УМВД по региону.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что перед столкновением легковая машина выехала на полосу встречного движения. В салоне французской иномарки находились шестилетняя и четырехлетняя девочки, обе они были доставлены в больницу.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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