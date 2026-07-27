Полиция предоставила снимки с места трагедии. Фото: УМВД России по Омской области

Около 16:00 в воскресенье, 27 июля, в Тюкалинском районе случилось смертельное ДТП. На 454-м км автодороги Тюмень-Омск погибла 42-летняя водитель «Рено Сандеро». Она влетела в большегруз «Вольво», который вел мужчина 2002 года рождения. О трагедии сообщили в УМВД по региону.

Фото: УМВД России по Омской области

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что перед столкновением легковая машина выехала на полосу встречного движения. В салоне французской иномарки находились шестилетняя и четырехлетняя девочки, обе они были доставлены в больницу.

Фото: УМВД России по Омской области

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: УМВД России по Омской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области за сутки в авариях пострадали двое человек

На местной станции железной дороги сошел с рельсов вагон

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru