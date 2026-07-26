Крестный ход в центре Омска собрал тысячи людей

В ходе участвовали священники всех церквей Омской епархии РПЦ. Фото: канал «Хоценко о важном» в «Максе»

В Омске 26 июля прошел крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Он протянулся от Успенского кафедрального собора по Любинскому проспекту к Свято-Никольскому Казачьему собору.

В том числе о событии рассказал губернатор Виталий Хоценко на своем канале в «Максе».

В событии участвовали 10 тыс. верующих (таковы предварительные оценки областного УМВД), это существенно больше, чем в предыдущие годы.

В колонне с иконами и хоругвями прошли священники всех церквей Омской епархии. Во главе хода несли самый почитаемый образ в Сибири, Абалакскую икону Божией Матери «Знамение».

Губернатор отметил многочисленность нынешнего крестного хода. На этот раз лично поучаствовать самом ему не удалось.

«Тысячи омичей прошли сегодня крестным ходом по центру Омска в честь Дня Крещения Руси. Пусть Господь всегда хранит нашу любимую Родину!» — написал он.

Мэр Омска также написал о шествии, он участвовал в нем и сам.

«В преддверии Дня Крещения Руси принял участие в традиционном крестном ходе, возглавил который митрополит Дионисий. Помолились за наше Отечество и всех, кто сегодня его защищает», сообщил Сергей Шелест.

После самого хода на площади у Никольского собора проводится народный праздник с концертом, мастер-классами и полевой кухней. Работают ярмарка мастеров, выездной кинотеатр, выставки и много разных тематических площадок.

Ранее мы писали, что омичей поздравил с Днем ВМФ командир дивизии подлодок, в составе которой находится и ракетный крейсер «Омск».

Читайте также:

В Омске из-за Крестного хода временно изменят шесть автобусных маршрутов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru