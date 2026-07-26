Крестный ход в центре Омска собрал тысячи людей

В Омске 26 июля прошел крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Он протянулся от Успенского кафедрального собора по Любинскому проспекту к Свято-Никольскому Казачьему собору.
В том числе о событии рассказал губернатор Виталий Хоценко на своем канале в «Максе».
В событии участвовали 10 тыс. верующих (таковы предварительные оценки областного УМВД), это существенно больше, чем в предыдущие годы.
В колонне с иконами и хоругвями прошли священники всех церквей Омской епархии. Во главе хода несли самый почитаемый образ в Сибири, Абалакскую икону Божией Матери «Знамение».
Губернатор отметил многочисленность нынешнего крестного хода. На этот раз лично поучаствовать самом ему не удалось.
«Тысячи омичей прошли сегодня крестным ходом по центру Омска в честь Дня Крещения Руси. Пусть Господь всегда хранит нашу любимую Родину!» — написал он.
Мэр Омска также написал о шествии, он участвовал в нем и сам.
«В преддверии Дня Крещения Руси принял участие в традиционном крестном ходе, возглавил который митрополит Дионисий. Помолились за наше Отечество и всех, кто сегодня его защищает», сообщил Сергей Шелест.
После самого хода на площади у Никольского собора проводится народный праздник с концертом, мастер-классами и полевой кухней. Работают ярмарка мастеров, выездной кинотеатр, выставки и много разных тематических площадок.
Ранее мы писали, что омичей поздравил с Днем ВМФ командир дивизии подлодок, в составе которой находится и ракетный крейсер «Омск».
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