Новое штормовое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по Омской области. Завтра и послезавтра, 19 и 20 июля, Обь-Иртышское УГМС ожидает в регионе сильные дожди, грозы, град. При порывах скорость шквалистого ветра местами составит 21 метр в секунду.
Спасатели порекомендовали местным жителям не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. На дорогах необходимо соблюдать предельную осторожность. Особое внимание стоит уделить безопасности детей и пожилых людей. При выпадении града нужно укрываться в помещениях, во время грозы отключать электроприборы.
«При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101», — напомнили омичам в региональном ГУ МЧС.
Ранее мы рассказали, что в небе над Омском самолет столкнулся со стаей птиц.
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