Андрей Корешков будет выступать в составе объединенной сборной РФ и Казахстана. Фото: минспорт Омской области

В Омске 25 июля пройдет уже 14-й турнир (16+) лиги промоутера Александра Шлеменко SFC. Он станет ключевым спортивным событием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который КП-Омск уже не раз анонсировала.

Соревнование снова пройдет на «G-Drive Арене». В этот раз турнир пройдет в формате матчевой встречи, где объединенная сборная России и Казахстана проведет поединки против сборной мира. Капитаном первой команды и участником главного поединка станет ученик Александра Шлеменко, боец STORM Shlemenko Fight Team Андрей Корешков. Со стороны в команду также войдут Александр «ТОР» Подмарев, Алексей Полянский и Марат Рахманов, от Казахстана это будут Аслан Искандеров, Никита Балтабаев и Медгат Жакыпбек.

В сборной мира планируются такие бойцы, как Петр Валавски (Польша), Мурвет Рустамов (Азербайджан), британец Чарли «КУНГ-ФУ ПАНДА» Милнер, иранец Амир Хоссейн Хабиби, турок Эртюрк Йетер, молдаванин Георге Гритко (Молдова). Команда победителей получит эксклюзивный кубок турнира.

Начало соревнования в 19:00.

Ранее мы уже анонсировали, кто станет здесь соперником Корешкова, это американец Энтони Айви. В его карьере выступления в турнирах UFC, Bellator и PFL.

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