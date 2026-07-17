Омича обвинили в убийстве знакомого у дома на Крупской

Избитый 32-летний мужчина умер на месте нападения. Фото: СУ СК России по Омской области

В начале ночи 16 июля 2026 года в Кировском округе Омска 35-летний мужчина учинил расправу над приятелем. Версией следствия поделилась пресс-служба регионального СУ СК России.

По предварительным данным, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда набросился на оппонента. Причина — чувство личной неприязни. Получив сильные удары руками и ногами, травмированный 32-летний гражданин скончался на месте ЧП у дома №21 на улице Крупской.

Возбуждено уголовное дело, расследование идет в рамках части 1 статьи 105 УК РФ.

«Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, в суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.

Агрессору грозит тюремное заключение, срок может составить до 15 лет.

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