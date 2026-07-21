Минспорт России вручил красные дипломы об успешном окончании учебы лучшим выпускникам СибГУФК

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лучшие выпускники Сибирского государственного университета физической культуры и спорта 2026 года приняли участие в торжественном вечере от Министерства спорта России.

120 студентов из 14 вузов России были приглашены на выпускной бал от Минспорта. Каждый из студентов получил дипломы об успешном окончании учебы из лично из рук министра спорта Михаила Дегтярева.

Выпускников СибГУФК со сцены также поздравлял ректор университета Олег Шалаев, а памятные подарки и букеты цветов вручал трехкратный чемпион Олимпийских игр в лыжных гонках и двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов.

Среди тех, кто принял участие в выпускном балу, оказалось девять студентов Сибирского государственного университета физической культуры и спорта: Виктория Протасова, Варвара Почтина, Артур Дронь, Эвелина Гильмиярова, Анна Горячкина, Никита Зюлин, Белла Дурандина, Елизавета Шкода и Максим Деженин.

Помимо Большунвоа в церемонии награждения лучших выпускников спортивных вузов этого года приняли участия и другие легенды мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.