Изменения в сравнении с нынешней сетью возможны довольно радикальные Фото: Кирилл Янчицкий.

Блогер Игорь Федоров опубликовал у себя в «Живом Журнале» и «ВКонтакте» в нескольких частях вариант новой транспортной сети Омска, которую власти хотят ввести с 2027 года. Самых разных изменений там оказалось множество, в том числе с отменой немалого числа частных маршрутов.

Где этот вариант блогер взял — он тщательно умалчивает. В том числе в данном варианте запланирована отмена маршрутов №97, 200, 212, 222, 272, 305, 323, 331, 344, 346 и других.

Конфигурация сети

Блогер прокомментировал, что необходимость закрытия многих маршрутов он не понимает. Например, 212-го, 222-го и 323-го.

«Зачем? 39,56,63 не заменят его», — например, написал он про 222-й маршрут.

Возможное закрытие 305-го маршрута, предположил Федоров, якобы компенсируют автобусы №65 и 80.

Ну и отметим еще одно его замечание:

«335-й зачем-то убирают с СК на Юбилейный. Юбилейный получает столько новых маршрутов, что даже завидно. Зачем только, там некому ездить в таких количествах».

Что НЕ будет меняться

Маршрут №24 меняться не будет Фото: Кирилл Янчицкий.

В еще одном посте блогер сообщил, какие маршруты не меняются. Это все маршруты трамвая и все троллейбусные, кроме №8. У автобусов это №3, 12, 13, 21, 22, 30, 17 (но ему хотят добавить графики до Карбышево-2), 24, 26, 42, 45 (но все же у него исключается заезд на а/к 1251 и площадку 111), 46 (но будет ездить на одну остановку дальше, до 6-го Донецкого переулка), 51,55,58,59, 64,73, 78, 83,89, 90, 95, 96, 109.

Что поменяется

Автобусных маршрутов, которые хотят поменять, множество 28. От №1 до нерегулируемых 500 и 514.

Перечислить их здесь все с изменениями просто невозможно. Но некоторые варианты опишем.

№26 планируется летом продлить до СНТ «Золотое Руно».

№28 будет работать вместо №8Н от МСЧ-9 до поселка Солнечный по трассе 8Н на 13 больших автобусах.

Маршруту №29 хотят отменить графики в поселок Загородный.

№20 в сторону Московки хотят направить вместо улицы Гашека в поселок в Светлый, так как планируют отменить №31Н.

№32 хотят отправить на улицу 3-ю Железнодорожную по кольцу, как сейчас ездит 33-й. Другая конечная у него будет у «Ленты» на Красноярском тракте.

Пояснение властей

Мэрия Омска в пояснении для КП-Омск подтвердила, что эта схема существует, но является только одним из вариантов. Никакого конкретного решения властей по ней еще нет – все изменения должны согласовать ГИБДД и депутаты горсовета.

Мнение бывшего участника рынка

Мнение о возможных изменениях мы попросили высказать бывшего частного перевозчика, много лет работавшего в этой сфере, Евгения Краморова. За местным общественным транспортом он внимательно следит и сейчас.

«После ознакомления с таким вариантом могу сказать: это в принципе понятное и ожидаемое решение. Дептранс реформирует сеть, исходя из покупки дополнительного подвижного состава, включая особо вместительные автобусы, «гармошки». То есть, поскольку нужны условия экономической целесообразности для автобусов такого размера, сеть и будет реформироваться. Именно такие будут изменения, или в некоем другом варианте — так или иначе сеть будут менять. А смысл отмены большого количества действующих маршрутов только в одном. Пассажиропоток у нас имеет свои конкретные пределы. И доходы от него также ограничены определенной суммой. Изменения направлены на сдвиг баланса интересов в пользу муниципального транспорта. Так что вводя новые маршруты именно под автобусы большой вместимости, нужно убирать параллельные маршруты, которые так или иначе в этих местах забирают пассажиров на себя. Это логика железная», — считает Краморов.

По мнению Краморова, сеть должна быть из магистральных, подвозящих и коммерческих маршрутов Фото: Кирилл Янчицкий.

«Что касается новых маршрутов, которые хотят создать, это та концепция, которую я предлагал больше 10 лет назад. То есть у сети должна быть основа: магистральные маршруты, подвозящие и коммерческие. Коммерческие — то есть те, которые можно было бы отдать частным перевозчикам, на их страх и риск. Автобусы большой вместимости как раз планируют на магистральные маршруты. Но тогда надо там увеличивать интервалы. И чтобы на эти маршруты не втискивались частники, уже ездящие по параллельным похожим маршрутам, их будут изменять, убирать и так далее. Понятно, что в итоге пассажиры без общественного транспорта не останутся. Увеличит ли новая схема общую комфортность перевозок — это уже второй вопрос», — уверен Евгений Геннадьевич.

Ранее о том, что в Омске снова появятся автобусные «гармошки», мы уже писали.

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