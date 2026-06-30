Преступник попытался, но не смог скрыться от правосудия. Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд уголовное дело против 28-летнего местного жителя. Сибиряка обвинили в убийстве его отца и умышленном причинении вреда здоровью еще одному мужчине. Об этом рассказали 30 июня в прокуратуре региона.

По версии следствия, в ноябре 2025 года в доме на улице 4-я Самарская после совместного распития алкоголя фигурант и его 47-летний родитель поссорились. Причина — уход главы семейства от родных, когда сын был еще маленьким. В порыве гнева омич не менее 14 раз ударил своего отца кочергой по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался.

Фото: прокуратура Омской области

Досталось и 52-летнему хозяину дома. Свидетеля кровавого конфликта злоумышленник ударил ножом-овощечисткой минимум четыре раза. Позже врачи оценили причиненный мужчине вред как средней тяжести.

После совершения преступлений обвиняемый скрылся, но был задержан полицией.

Фото: прокуратура Омской области

Материалы дела передали в Кировский райсуд Омска для рассмотрения. Задержанному грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

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