Анастасия Старцева: «Мы решили: раз у нас такая музыкальная труппа, то почему бы не попробовать»

Награда стала первой в истории театра. Фото: портал «Культура.55»

В минувшие выходные в нашем городе прошла церемония вручения наград победителям Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Масшабное мероприятие впервые в своей истории перешагнуло Уральские горы и переместилось в Омск — «Культурную столицу России-2026». Омский ТЮЗ стал одним из лауреатов премии в номинации «Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл» за саунд-драму «22 июня…» О работе над спектаклем и прошедшей церемонии на брифинге рассказали министр культуры Омской области Юрий Трофимов и главный режиссер ТЮЗа, постановщик «золотоносного» спектакля Анастасия Старцева.

Праздник длинной в три дня

«Это было не просто награждение, это была огромная трехдневная программа. В первый день — образовательная, которая включала мастер-классы, творческие встречи, лекции, обсуждения с гостями и экспертами. Во второй день прошла сама церемония, которая транслировалась не только на главных телевизионных каналах, но и в режиме онлайн шла на уличных экранах, установленных на основных городских площадках: на Любинском проспекте и в Городском саду. За ярчайшим в истории Омска событием наблюдали тысячи омичей! А на третий день Любинский проспект превратился в огромную уличную сцену — здесь выступили как омские, так и театральные коллективы из других регионов», – рассказал Юрий Трофимов.

На Любинском проспекте омичей приветствовали губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. В жюри конкурса вошли известные артисты, режиссеры, театральные критики, журналисты и другие представители сферы театра. Жюри драматического театра и театра кукол возглавлял президент Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов, музыкального театра – художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.

Награда стала первой в истории театра. Фото: портал «Культура.55»

«Когда ТЮЗ объявили в числе победителей, зал взорвался»

Сама церемония награждения прошла в самом вместительном омском театре — Музыкальном. Зал на тысячу человек был полон. Ковровая дорожка и шампанское на входе прилагались. Омские зрители тепло приветствовали всех номинантов. Но конечно же, когда в числе победителей объявили Омский ТЮЗ, зал буквально взорвался. Как рассказали участники брифинга, такое же всеобщее ликование испытывали и омичи, следящие за церемонией по городским видеоэкранам.

«Реакция коллектива тоже была бурной. Те, кто был в зале, конечно же, подскочили. Многие смотрели трансляцию на уличных экранах — бегали по площадке, как безумные, поздравляли друг друга и своего зрителя. Ждали нас, чтобы каждый сфотографировался с «Золотой маской», — поделилась эмоциями главный режиссер ТЮЗа Анастасия Старцева. — Сейчас мы все испытываем огромную гордость за театр. Пройдут годы, не будет нас, а «Золотая маска» останется в его истории навсегда».

В этом году «Золотая маска» впервые прошла по новым правилам. Были исключены частные номинации, например за лучшие роли, и награждались только коллективные работы — спектакли. Соответственно, количество номинаций сократилось, и тем ценнее стала победа Омского Тюза.

«У омских театров уже есть 13 «Золотых масок», но за «Лучший спектакль» была только одна награда. В 1998 году за постановку «Сказка о царе Ироде, или Вертепщик» ее получил Театр кукол, актера, маски «Арлекин». И вот спустя 28 лет омичи снова получили высшую театральную награду страны за коллективную работу» — отметил Юрий Трофимов.

Фото: портал «Культура.55»

«Когда решили обратиться к саунд-драме, не знали, что это такое»

Как рассказала Анастасия Старцева, идея золотоносного спектакля «22 июня…» родилась из трех составляющих. Первая — 80-летний юбилей Победы, который страна отпраздновала в прошлом году. Вторая — поиск формата, понятного молодежной аудитории театра. Третья — возможности самой труппы.

«У нас очень музыкальный коллектив. Есть артисты-вокалисты, есть те, кто могут и на трубе сыграть, и станцевать, и спеть. Так возникла идея обратиться к чему-то такому, что мы раньше не делали. Решили, что это будет жанр саунд-драмы. Честно скажу, мы сами не знали, что это такое, пока я не познакомилась с этим направлением через творчество Владимира Панкова», — рассказала главный режиссер театра.

Владимир Панков – режиссер, актер, музыкант, худрук московских театров «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры», заведующий кафедрой саунд-драмы ГИТИСа. Кстати, спектакль «Курьер» в постановке Владимира Панкова Центра драматургии и режиссуры также был удостоен «Золотой маски» в категории «Драматический театр. Малая форма». А воплотить идею ТЮЗу помог наш земляк Андрей Пересумкин — он стал музыкальным руководителем спектакля и автором аранжировок.

Спектакль имел оглушительный успех. Сначала у омского зрителя, затем у питерского — до того, как получить «Золотую маску», саунд-драма омичей вошла в шорт-лист престижной премии «Музыкальное сердце театра».

«Золотая маска» вместо кошки

Для развития межрегиональных театральных связей Омска окончание церемонии — это не конец, а продолжение. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, подписали соглашение о сотрудничестве — в следующем году в Омске будут проходить гастроли театров-победителей Национальной театральной премии.

Новая жизнь ждет и ТЮЗ. Уже скоро театр наконец-то вернется домой — здание откроется после масштабной реконструкции.

«Есть традиция — на новоселье первой запускать в дом кошку. А у нас вместо кошки будет «Золотая маска». Чтобы вся последующая жизнь театра была такая же золотая!», — загадали представители театра.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru