Почему люди устали от «идеальных» сервисов и что будет дальше?

Изображение создано нейросетью

Еще 10 лет назад цифровые сервисы обещали избавить нас от всего человеческого. Не нужно разговаривать с продавцом, не нужно договариваться с водителем, не нужно ничего решать самому. Алгоритм уже все посчитал, подобрал и назначил - это казалось невероятным прогрессом.

Но произошло нечто неожиданное. Чем больше решений за нас принимали бездушные системы, тем чаще мы стали чувствовать себя запертыми в рамках. Цена взлетает без предупреждения, машина назначается вслепую, а пространства для диалога просто нет. И поменять эти решения зачастую не просто сложно, а невозможно, потому что разговаривать не с кем. Мы получили удобство, но потеряли главное - свободу выбора.

Сегодня мы хотим снова быть авторами своих решений. Мы сами собираем маршруты путешествий, а не получаем готовые туры; настраиваем в мессенджере каналы, из которых хотим получать новости; кастомизируем цветокоррекцию своих фотографий с помощью ручных настроек, а не используем готовые фильтры; ищем живое общение там, где нас приучили к автоматизации.

А еще мы ищем сервисы, где можно настроить все под себя самостоятельно, а не полагаться на «лучшие» решения от системы. И особенно заметен этот тренд в сфере поездок на такси. Многие привыкли к тому, что цену поездки, водителя и автомобиль назначает система. Пространства для диалога не остается, по сути его просто нет. Приложение все делает само, а нам остается только надеяться, что поездка пройдет именно так, как мы рассчитывали.

И все же есть приложение для тех, кто хочет все настраивать под себя и не принимает установку «так принято»: сервис для заказа такси Drivee. Drivee исходит из того, что решения о поездке должны принимать люди, а не алгоритмы.

Представь: раннее утро, ты собрал рюкзак, взял с собой фотоаппарат, чтобы снять идеальный городской рассвет. Или другая ситуация: нужно срочно отвезти ребенка на соревнования на другой конец города. Жизнь - это не линейный маршрут, она состоит из живых деталей, которые не впишешь в жесткий машинный код. В привычном такси ты подстраиваешься под ограничения: цена внезапно взлетает из-за какого-то «высокого спроса», а водитель, назначенный вслепую, может быть совсем не рад пассажиру с собакой или с тяжелыми чемоданами.

Drivee - для тех, кто привык принимать решения сам, а не соглашаться на то, что ему навязывают. Здесь настоящая выгода - это не всегда синоним слова «дешево». Выгода - это когда все происходит на твоих условиях. Иногда выгоднее предложить стоимость выше, чтобы уехать прямо сейчас, без долгих ожиданий, например если опаздываешь в аэропорт, а иногда - предложить цену чуть ниже и спокойно подождать водителя, которому с тобой по пути. Едешь с компанией, с тяжелым багажом или с любимым питомцем? В приложении поездка подстраивается под тебя, а не ты - под сервис.

Изображение создано нейросетью

С Drivee каждый становится автором своей поездки: ты сам выбираешь условия, от стоимости до водителя, с которым хочешь поехать. И это не просто маркетинговый лозунг, а основа работы сервиса. Ты выбираешь водителя, машину и условия, и поездка собирается под тебя. В дороге бывает всякое, но человеческое общение помогает решить большинство вопросов. Сложный заезд во двор или много багажа? Просто напиши или позвони водителю. Для этого в приложение уже встроен чат и добавлена возможность звонка, чтобы быстро уточнить детали маршрута или поездки.

Даже когда машин мало, ты не ждешь решения приложения, а управляешь ситуацией сам. Такой осознанный подход работает на твою безопасность. Перед поездкой можно посмотреть рейтинг водителя и количество выполненных им поездок, чтобы сделать выбор на основе фактов. Прямо во время поездки можно поделиться маршрутом и своим местоположением с близкими. А если вдруг понадобится помощь, в приложении есть кнопка безопасности и круглосуточная поддержка - на случай, если что-то пойдет не по плану.

Этот подход строится на уважении к интересам обеих сторон. В Drivee возможность выбора сохраняется не только у пассажиров, но и у водителей. Они заранее видят маршрут, конечную точку поездки и предложенную стоимость, то есть могут оценить заказ самостоятельно и принять решение, будет ли он для них выгодным. Таким образом, Drivee выстраивает для водителей прозрачные и понятные правила, без скрытых условий. Здесь нет штрафов за отмены, обязательных подписок, навязанных платежей или непонятных списаний. Относительно невысокая комиссия позволяет водителям четко планировать свой доход. Водитель здесь - не слепой исполнитель воли агрегатора, а полноценный участник переговоров.

Мы возвращаем себе контроль в цифровом мире, делая ставку на открытость. Уехать выгодно - это реально. И это приятно. Скачивай приложение Drivee, предлагай свою цену и создавай поездку по своим правилам.

Drivee - российский сервис заказа такси, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа возвращает людям право выбора, позволяя пассажиру предлагать цену, а водителю - соглашаться или называть свою. Сервис также объединяет городские поездки, междугородние путешествия и услуги курьерской доставки.

Приложение доступно во всех популярных магазинах: App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee - сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

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