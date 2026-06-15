В Омской области 15 июня заработала новая структура налоговых органов

Фото: пресс-служба УФНС России по Омской области

Региональное УФНС сообщило о реорганизации: с 15 июня 2026 года Межрайонные инспекции № 4, 8 и 9 прекратили самостоятельную работу. Их функции и полномочия перешли к Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу Омска, которая переименована в Межрайонную инспекцию №1 по Омской области.

Теперь в структуру управления входят четыре территориальных органа. Это три специализированных центра (Долговой, компетенции по контрольной работе и Единый регистрационный) и Межрайонная ИФНС №1. Для удобства налогоплательщиков порядок приема и обслуживания сохранили по прежним адресам в четырех операционных залах. Для корреспонденции утвердили единый почтовый адрес: Омск, улица 24-я Северная, дом №171А.

Решать вопросы на портале ФНС сегодня помогают более 70 электронных сервисов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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