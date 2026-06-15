«Новые люди» представили Манифест предпринимателей Омской области

Фото: Партия «Новые люди»

Манифест разработан в ответ на растущую административную нагрузку, постоянные изменения правил и ужесточение налоговой политики. Документ объединил предложения и инициативы, которые направлены на создание более понятных и предсказуемых условий для развития бизнеса.

Фото: Партия «Новые люди»

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов отмечает, что предприниматели нуждаются не только в отдельных мерах поддержки, но и в системном диалоге:

- Предприниматель - это не объект контроля, а человек, который создает рабочие места, платит налоги, запускает новые проекты и развивает экономику региона. Поэтому решения, влияющие на бизнес, должны приниматься с участием самого бизнеса. Именно на этом принципе строится наш Манифест.

Среди ключевых положений манифеста:

- участие предпринимателей в принятии решений;

- разумная налоговая политика и поддержка честного бизнеса;

- оценка влияния новых требований и ограничений на бизнес до их введения;

- защита и развитие цифровой инфраструктуры бизнеса;

В партии отмечают, что документ является основой для дальнейшей работы партии в Законодательном Собрании Омской области и будет представлен губернатору. Ознакомиться с Манифестом и поддержать его положения предприниматели и жители региона могут на сайте манифестмсп.рф.