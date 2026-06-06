Сегодня регион — один из мощных центров притяжения в Сибири и России. Фото: управление пресс-службы правительства Омской области

6 июня в парке «Зеленый остров» стартовал туристический сезон-2026. Первым мероприятием стал фестиваль «Регион впечатлений: компас открытий». Он объединил представителей туротрасли, муниципалитетов, отельного бизнеса, организаторов активного отдыха. Участвовали и обычные жители, планирующие путешествия. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Одним из центральных событий открытия сезона оказался фестиваль «ДвижИртыш». Любители активного отдыха вышли на реку на байдарках, сап-досках, катамаранах и не только. Для любителей таких прогулок это направление отрасли сегодня развивают как перспективное. Уже увеличено число клубов и организаций, предлагающих маршруты по рекам региона, активный отдых на воде привлекает все больше людей.

На выставке-ярмарке свои предложения представили базы отдыха и другие объекты туристической инфраструктуры. Посетители познакомились с новыми интересными маршрутами, узнали о вариантах размещения и об экскурсионных программах.

Фото: управление пресс-службы правительства Омской области

Омская область обладает уникальными конкурентными преимуществами для развития внутреннего туризма. Регион расположен на стыке нескольких природных зон — от тайги до степи, что создает широкие возможности для экологического, природного, водного и активного отдыха. Большой потенциал имеют рекреационные зоны и маршруты Прииртышья.

Важную роли играет и историко-культурное наследие региона. Гостям предлагается посещение музеев, театров, различных памятников архитектуры, культурных пространств и событийных локаций.

Фото: управление пресс-службы правительства Омской области

Как отметили на открытии сезона представители власти, дополнительный импульс мощному развитию туриндустрии придает статус Омска как Культурной столицы России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В турецком отеле омич скоропостижно умер во время отдыха

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru