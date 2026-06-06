В Омской области остановили 10-летнего мальчика за рулем питбайка

Родители подвергают ребенка смертельной опасности, доверяя ему управление транспортом. Фото: УМВД России по Омской области

Сотрудники Госавтоинспекции остановили питбайк в поселке Омском. За рулем находился десятилетний мальчик. Увидев полицейских, ребенок расплакался. Транспортное средство эвакуировали на спецстоянку. Подробностями поделились 6 июня в региональном УМВД.

На место инцидента пригласили отца юного мотолюбителя, в отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Причина — передача управления лицу, заведомо не имеющему прав. Размеры штрафов за такое нарушение достигают 20-30 тысяч рублей.

В полиции напомнили, что питбайк — полноценный транспорт. Для езды по дорогам общего пользования, включая грунтовки и лесные тропы, требуется водительское удостоверение категории M, A1 или A. Разрешая ребенку кататься во дворе или по поселку, родители подвергают несовершеннолетнего смертельной опасности.

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