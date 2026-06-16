Омский «Авангард» по шесть раз сыграет с уральскими соперниками в новом сезоне

Фото: ХК «Авангард»

КХЛ опубликовала полный календарь своего регулярного чемпионата в будущем сезоне-2026/27. Даты своих игр узнал и «Авангард», хотя о том, когда и где пройдут первые три из них, мы уже писали.

Как отметили в самом клубе, игроки будут ждать десант мощной выездной поддержки 18 сентября. Первая гостевая игра нового сезона в этот день состоится против «Локомотива». Интересен и матч в Нижнем Новгороде 22 сентября, это будет матч первой для «Авангарда» на новой «Volga Арене». Против московских клубов «Авангард» сыграет на выезде 24 сентября («Спартак»), 26 октября («Динамо») и 15 января (ЦСКА).

Больше всего матчей сыграют «ястребы», как и в прошлом сезоне, против представителей Урала — «Металлурга», «Трактора» и «Автомобилиста».

А заключительные игры регулярного чемпионата запланированы у нашей команды дома против «Трактора» (18 марта) и «Шанхайских Драконов» (20-го).

На Дальний Восток, для игр с «Адмиралом» и «Амуром», омская команда съездит дважды. В первый раз это будет в конце ноября, а во второй уже на излете января.

В картинках календарь омичей можно увидеть на Телеграм-канале клуба.

Ранее мы писали также, что из-за «потолка» зарплат «Авангарду» придется избавиться от двух игроков.

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