Омский «Авангард» официально оформил контракт с топ-бомбардиром КХЛ

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 9 июня наконец официально объявил, что заключил контракт с нападающим-легионером Джошуа Ливо сроком на один сезон. Ранее он играл за «Трактор».

«Рады приветствовать в составе нашего клуба одного из лучших снайперов КХЛ последних сезонов, который не нуждается в представлении. Джошуа Ливо добавит команде остроты и вариативности в атаке и при розыгрыше большинства. Важным фактором подписания контракта было желание игрока, который был готов перейти в «Авангард» по ходу прошлого сезона. Для подписания контракта в рамках регламента и соблюдения «потолка» зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте. Совсем скоро расскажем о том, в чем будут заключаться маркетинговые активности», — прокомментировал приобретение генменеджер клуба Алексей Сопин.

Ливо является действующим рекордсменом КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2024/25 он побил рекорд Сергея Мозякина, забив 49 голов.

До того о самом факте, что «Авангард» намерен привлечь игрока в свой состав, мы уже писали. Но тогда тот же Сопин, рассказывая об этом, не мог объявить о подписании официально.

Также ранее КП-Омск сообщала, что «ястребы» оформили новый контракт, также на один сезон, с защитником Джо Чеккони.

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