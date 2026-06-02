В Омске молодоженам будут выдавать сертификат на бесплатное обследование здоровья - инициативу предложили «Новые люди»

С инициативой выступил руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов. Он обратил внимание, что омичи уже могут пройти репродуктивный скрининг по полису ОМС - в программу входят консультации специалистов и необходимые обследования. Однако на практике информация о такой возможности часто не доходит до будущих родителей.

В связи с этим 22 мая «Новые люди» предложили выдавать молодожёнам вместе со Свидетельством о браке сертификат с информацией о том, где и как можно пройти бесплатный чекап здоровья - прямо в ЗАГСе.

Накануне стало известно, что механизм будет внедрен в Омской области. Молодожены смогут получить сертификат на бесплатную оценку репродуктивного здоровья в региональном клиническом перинатальном центре.

- Рады, что наша инициатива будет реализована. Если мы действительно заинтересованы в улучшении демографической ситуации в стране, пора уходить от логики «давить и заставлять» и переходить к созданию условий для молодых семей. В том числе, сделать уже существующие меры поддержки понятными и доступными, - отметил Илья Смирнов.