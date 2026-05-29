Омский миллиардер не добился в суде вывода защитной зоны из плана его участка

Омский облсуд рассмотрел административное дело и вынес решение по иску бизнесмена и депутата Заксобрания Валерия Кокорина к департаменту архитектуры и градостроительства мэрии об исключении из градостроительного плана участка защитной зоны объекта культурного наследия. Суд ему в итоге отказал, сообщила пресс-служба инстанции 29 мая.

Как следует из материалов дела, Кокорин является собственником участка с кадастровым номером 55:36:090104:20244 площадью 7842 квадратных метров на улице Маршала Жукова, 6 в Омске. Там разрешена многоэтажная жилая застройка. В сентябре 2025 года департамент выдал ему градостроительный план, где в его участок частично включена защитная зона объекта культурного наследия, это особняк начало XX века на улице Почтовой, 20 и улице Сажинская.

«В границах такой зоны запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением параметров (высоты, этажности, площади). Истец посчитал, что данное ограничение «существенно уменьшает пятно застройки и делает невозможным полноценное освоение участка», — напомнили в суде.

В декабре 2025 года депутат обратился в ведомство с просьбой исключить охранную зону из плана, приложив ответ областного минкульта о том, что особняк как объект уже утрачен. Здание было снесено в 1995 году на основании постановления главы администрации области для строительства жилого дома. Сейчас на месте, где был памятник, уже находится многоквартирный дом.

Но департамент письмом от 23 января 2026 года отказал в этом, так как объект до сих пор включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, является памятником федерального значения.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет. Так, указанный объект культурного наследия включен в реестр на основании решения облисполкома от 22.01.1991 № 20 и зарегистрирован приказом Минкультуры России от 07.12.2016. Согласно Федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», до тех пор, пока объект не исключен из реестра, в отношении него и его территории действуют все установленные ограничения. Суд подчеркнул, что департамент архитектуры не наделен полномочиями по исключению ОКН из реестра, а соблюдение требований закона не может расцениваться как формальный подход», — добавили в суде.

В итоге требования Кокорина остались без удовлетворения. Определением коллегии по административным делам Куйбышевского райсуда оставили без изменения.

