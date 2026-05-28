Бизнес берет слово: партия «Новые люди» предложит меры помощи омским предпринимателям

Главной целью встречи стало обсуждение проблем, с которыми сегодня сталкивается малый и средний бизнес, а также подготовка предложений, которые войдут в будущий Манифест предпринимателей Омска. Его подготовит региональное отделение «Новых людей».

Предприниматели признаются, что удерживать бизнес на плаву становится всё сложнее не только начинающим компаниям, но и тем, кто много лет стабильно развивал своё дело. Во многом это связано с резкими изменениями в налоговом законодательстве, которые начали действовать с начала 2026 года.

Участники диалога отметили, что ещё одна из ключевых проблем - отсутствие постоянной площадки для диалога между предпринимательским сообществом и органами власти. При этом количество требований, ограничений и проверок продолжает увеличиваться.

Представители партии «Новые люди» подчеркнули, что бизнесу необходим понятный и предсказуемый подход без резких изменений правил. Ещё в феврале «Новые люди» предложили ввести двухлетний мораторий на новые штрафы и налоги для бизнеса. Эта инициатива ляжет в основу будущего Манифеста предпринимателей Омска.

- Малый и средний бизнес - основа экономики и Омской области, и всей России. Именно предприниматели создают рабочие места, формируют налоговую базу и обеспечивают развитие страны. Поэтому сегодня особенно важно создавать условия, в которых люди дела смогут продолжать работать, развиваться и быть услышанными, - отметил руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов.

Итогом серии встреч станет Манифест предпринимателей Омска. В документ войдут предложения и инициативы, сформулированные представителями делового и научного сообществ, а также депутатами партии «Новые люди». Презентация Манифеста запланирована на начало лета, когда каждое его положение пройдёт экспертную оценку.