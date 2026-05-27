Власти Омска не планируют просить у Москвы ее старые трамваи

Трамваи этой модели работали в Москве с 2013 года

Омск не планирует запрашивать у властей Москвы снятые недавно с эксплуатации трамваи модели 71-623. Ранее наш город получал несколько старых московских трамваев другой модели, но на сей раз власти на такой вариант не пойдут.

Ранее о том, что трамваи 71-623, еще называемые в народе «морковками» из-за оранжевого цвета, будут списаны, сообщили различные московские СМИ.

Данные вагоны начали работать в столице в 2013 году. За менее чем 13 лет они поработали во всех пяти депо Москвы и во всех точках трамвайной сети.

СМИ называют их техникой переходной эпохи, так как там нет кондиционеров и USB-зарядок в салоне, и есть привычная трамвайная механика.

Последний месяц маршрутом, где 71-623 еще работали, был №6к в районе Братцево.

Далее в Москве остались более современные модели «Львенок» и «Витязь-М». Остальные модели у столичных депо только служебные и парадные.

Узнав новость, омские энтузиасты общественного транспорта стали обсуждать это снова с прицелом на то, что наш город может заполучить списанные трамваи в свое пользование, как он и разные другие провинциальные города. Заминка была бы только в том, что нужно потратить городские деньги на доставку трамваев из Москвы. И это и может стать причиной на сей раз власти столицы о таком подарке не запрашивать.

Как можно уточнить на общероссийском сайте «Городской электротранспорт», Москва списала примерно 24 трамвая названной модели. И часть их, как нам сообщил один из активистов и энтузиастов, уже попросил себе Смоленск.

КП-Омск обратилась с вопросом в мэрию Омска, есть ли планы воспользоваться моментом сейчас и запросить у московских коллег хотя бы некоторое количество вполне еще рабочих трамваев. В пресс-службе администрации нам в итоге ответили, что таких планов сейчас нет, как минимум пока. Причина ли тут в том, что трудно изыскать в бюджете деньги на доставку техники из Москвы, не уточнили.

Ранее Омск получал старые московские трамваи при мэрах Вячеславе Двораковском и Оксане Фадиной, в 2016-17 и 2020 годах. В сумме их было 15.

