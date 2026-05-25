В Омской области сельчане начали сбор денег на памятник землякам, погибшим на СВО

В Москаленском районе Омской области местные жители, в числе которых родственники павших бойцов, открыли сбор средств на памятник погибшим на СВО землякам. Стоимость проекта на 2026 год составляет 1815000 рублей. Сельчане надеются на привлечение благотворительных средств от местных предприятий и неравнодушных граждан.
«Штаб поддержки участников СВО Москаленского района и инициативная группа родственников погибших бойцов объявляет благотворительный марафон по сбору средств на установку памятника погибшим участникам СВО. Он будет установлен на площади воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект будет реализован в течении 4 лет. Стоимость проекта 2026 года составляет 1815000 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном странице Москаленского отделения партии «ЕР» в соцсети «ВКонтакте».
В посте, вместе с воззванием о сборе средств, дано графическое изображение планируемой скульптурной группы. В тексте сообщения заявлено, что из районного бюджета выделено на проект 1,3 миллиона рублей, а также 500 тысяч рублей собрано с шести местных предприятий и от 150 простых жителей Москаленского района.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru