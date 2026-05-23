Петицию «Новые люди» о безопасном школьном питании поддержали омичи

Фото: Партия «Новые люди»

Поводом для создания петиции стали результаты мартовских проверок прокуратуры. Тогда в ряде дошкольных учреждений региона были выявлены серьезные нарушения: использование просроченных продуктов, несоблюдение санитарных норм и однообразное меню.

В партии обратили внимание, что все нарушения связаны с одним и тем же поставщиком - ИП Костиным. По открытым данным, только за последний год предприниматель заключил 84 контракта на сумму свыше 115 миллионов рублей. Несмотря на результаты проверок, подрядчик продолжает работать и обеспечивает питанием тысячи детей по всему региону.

- Родители и раньше обращались к нам - дети отказываются есть. При миллиардных вложениях никто даже не анализирует сколько еды в итоге оказывается в мусоре. Когда на этом фоне появляются ещё и новости об опасности для здоровья - это уже показатель, что ситуация требует немедленного вмешательства и пересмотра всей системы, - заявил руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов.

Фото: Партия «Новые люди»

Сейчас партия требует проведения комплексной проверки всех учреждений, где работает поставщик и публикации результатов проверки в открытом доступе. Если нарушения подтвердятся повторно, поставщик должен быть исключён из системы организации питания, считают «Новые люди».

- Сегодня родители фактически не участвуют в оценке качества питания, а школы зачастую не могут оперативно влиять на ситуацию. Систему нужно делать более прозрачной: подключать общественный контроль, публиковать результаты проверок и создавать механизмы, при которых мнение родителей действительно будет влиять на работу поставщиков. Тогда экономить на качестве станет гораздо сложнее, - считает секретарь местного отделения партии «Новые люди» Юрий Лавров.