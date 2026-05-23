Товары для призраков: омский менеджер ПВЗ сядет за хищение 2 млн рублей через фейковые аккаунты

Куйбышевский райсуд Омска вынес приговор 28-летней бывшей сотруднице пункта выдачи заказов под брендом «Ламода». С 16 февраля по 13 июля 2023 года она похитила товары компании «Купишуз» на сумму более 2 млн рублей. Об этом рассказали 22 мая в пресс-службе судов региона.

Фигурантка, работая менеджером по продажам, разработала хитрую схему: создала несколько липовых профилей на несуществующих лиц и оформляла заказы. Когда товары поступали в ПВЗ, сибирячка делала отметки о возврате, а вещи забирала себе. Также она присваивала тое заказы, от которых отказывались реальные клиенты.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Ее действия действия по части 3 статьи 160 и части 4 статьи 159 УК Российской Федерации. Наказание назначили с отсрочкой — в колонию общего режима омичка отправится на три года тогда, когда ее малолетнему ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, с женщины взыскали более 2 млн рублей в пользу компании.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что студент местного вуза поверил в «безопасный счет» и лишился 1,3 млн рублей.

