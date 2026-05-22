В Омске синоптики предсказали сильнейший ветер и град

Град предсказан в отдельных районах Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» дали прогноз на 23 мая по Омской области. Согласно ему, ожидается ухудшение погоды.

Ночью пройдут небольшие, по северной части региона местами умеренные, дожди. Днем ожидают кратковременные дожди, грозы. Местами вероятен град, в отдельных районах ветер будет достигать скорости в 15-20 м/с.

В связи с прогнозом мэрия Омска напомнила:

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101».

Также при необходимости стоит обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Омска по телефону 78-78-78.

