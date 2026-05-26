Музыкальный театр отпраздновал 79-й день рождения

фото Александр Барановский

На праздничном концерте «Виват, Музыкальный!» (12+), который прошел 24 мая, зал был забит от отказа. Именно этот день считается днем рождения театра, поскольку в 1947 году день на сцене открывшегося в Омске Театра музыкальной комедии прошла премьера оперетты Р. Хейфа «Яблоко любви» по пьесе И. Луковского. А статус Музыкального он получил в 1982 году, когда переехал в хорошо знакомое всем омичам здание.

Открылось торжество поздравлением Министра культуры Омской области. Юрий Трофимов пожелал коллективу театра дальнейших творческих успехов.

фото Александр Барановский

Музыка на любой вкус

«Этот концерт мы решили сделать очень камерным, семейным, в котором будет много сольных номеров, дуэтов, балетных номеров, выступление хора, - так объяснил концепцию концерта режиссер и актер Михаил Дергилев. – Делали его вчетвером: главный режиссер театра Татьяна Столбовская, заслуженный артист России Владимир Миллер, Александр Браун и я. Каждый внес свою лепту в режиссуру, сценарий и у нас получился очень теплый спектакль, который, я надеюсь, понравится зрителям».

фото Александр Барановский

В самом деле, концерт получился классным. Прозвучали номера из популярных и всеми любимых оперетт «Мистер Икс» (12+), «Марица», «Бабий бунт» (12+), «Трембита» (0+), оперы «Евгений Онегин» (12+), «Кармен» (16+), балетные номера из «Спартака» (12+), современных мюзиклов «Екатерина Великая» (16+), «Дубровский» (12+), «Джекил и Хайд» (16+), «Ромео и Джульетта» (12+), популярных песен отечественной эстрады.

фото Александр Барановский

«Мы с большой радостью исполняем разный материал, - поделился своими мыслями солист Кирилл Кирилов. - День рождения это праздник, поэтому наш концерт – это поздравление Музыкальному. В театре происходит много перемен, но главное - в нем кипит жизнь».

фото Александр Барановский

Все ради зрителя

«Главное в Музыкальном театре – это труппа. Без артистов, без вспомогательных цехов театр не может быть, - считает народный артист России Владимир Никеев. - А наше главное богатство -зритель, без которого мы не можем существовать».

фото Александр Барановский

И для того, чтобы угодить зрителям разных возрастов и вкусов, Музыкальный предлагает спектакли разных жанров, не только классические – оперетту и оперу, но и современный – мюзикл.

фото Александр Барановский

Взгляд в будущее

«Сейчас наш театр движется в сторону более сложных технических произведений, которые дает возможность ставить современное оборудование. Театр - это большой завод по производству эмоций. Зрители, которые приходят на наши спектакли, должны выйти в другом эмоциональном состоянии», - рассказал Михаил Дергилев.

фото Александр Барановский

В будущем году Музыкальный отметит юбилей. Ожидается, что концерт, посвященный 80-летию театра, будет более масштабным.

фото Александр Барановский