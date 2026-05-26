Музыкальный театр отпраздновал 79-й день рождения

На праздничном концерте «Виват, Музыкальный!» (12+), который прошел 24 мая, зал был забит от отказа. Именно этот день считается днем рождения театра, поскольку в 1947 году день на сцене открывшегося в Омске Театра музыкальной комедии прошла премьера оперетты Р. Хейфа «Яблоко любви» по пьесе И. Луковского. А статус Музыкального он получил в 1982 году, когда переехал в хорошо знакомое всем омичам здание.
Открылось торжество поздравлением Министра культуры Омской области. Юрий Трофимов пожелал коллективу театра дальнейших творческих успехов.
«Этот концерт мы решили сделать очень камерным, семейным, в котором будет много сольных номеров, дуэтов, балетных номеров, выступление хора, - так объяснил концепцию концерта режиссер и актер Михаил Дергилев. – Делали его вчетвером: главный режиссер театра Татьяна Столбовская, заслуженный артист России Владимир Миллер, Александр Браун и я. Каждый внес свою лепту в режиссуру, сценарий и у нас получился очень теплый спектакль, который, я надеюсь, понравится зрителям».
В самом деле, концерт получился классным. Прозвучали номера из популярных и всеми любимых оперетт «Мистер Икс» (12+), «Марица», «Бабий бунт» (12+), «Трембита» (0+), оперы «Евгений Онегин» (12+), «Кармен» (16+), балетные номера из «Спартака» (12+), современных мюзиклов «Екатерина Великая» (16+), «Дубровский» (12+), «Джекил и Хайд» (16+), «Ромео и Джульетта» (12+), популярных песен отечественной эстрады.
«Мы с большой радостью исполняем разный материал, - поделился своими мыслями солист Кирилл Кирилов. - День рождения это праздник, поэтому наш концерт – это поздравление Музыкальному. В театре происходит много перемен, но главное - в нем кипит жизнь».
«Главное в Музыкальном театре – это труппа. Без артистов, без вспомогательных цехов театр не может быть, - считает народный артист России Владимир Никеев. - А наше главное богатство -зритель, без которого мы не можем существовать».
И для того, чтобы угодить зрителям разных возрастов и вкусов, Музыкальный предлагает спектакли разных жанров, не только классические – оперетту и оперу, но и современный – мюзикл.
«Сейчас наш театр движется в сторону более сложных технических произведений, которые дает возможность ставить современное оборудование. Театр - это большой завод по производству эмоций. Зрители, которые приходят на наши спектакли, должны выйти в другом эмоциональном состоянии», - рассказал Михаил Дергилев.
В будущем году Музыкальный отметит юбилей. Ожидается, что концерт, посвященный 80-летию театра, будет более масштабным.