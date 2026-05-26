Прокуратура настояла на конфискации машины омича, воровавшего на ней топливо

Теперь старенькая «Лада Приора», участвовавшая в похищении, будет отрабатывать свою «вину» на службе государства. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Печально закончилась афера с кражей дизельного топлива для жителя Русско-Полянского района. Мало того, что по суду он получил внушительный штраф, у него еще изъяли транспортное средство, используемое им для воровства.

Прокуратуры Русско-Полянского района потребовала конфисковать автомобиль, использованный 22-летним местным жителем для перевозки похищенного топлива. Молодого человека поймали в 2025 году — следственные органы сумели доказать его причастность к воровству 192 литров дизельного топлива, принадлежавшего коммерческой организации. Также в процессе расследования данного преступления выяснилось, что омич использовал при похищении автомобиль «Лада Приора».

Разбирая данное дело, Русско-Полянский районный суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа, а автомобиль был возвращен владельцу. Прокуратура не согласилась с данным решением, и оспорила приговор. Судебная коллегия Омского областного суда, повторно рассмотрев дело, признала доводы прокуратуры обоснованными. Вышестоящей судебной инстанцией постановление районного суда изменено. Автомобиль, использовавшийся для перевозки похищенного имущества, конфискован в доход государства.

