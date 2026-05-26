Возбуждено уголовное дело, выясняются причины трагедии.

Сегодня утром, 26 мая, в селе Юрьевка Павлоградского района вспыхнул жилой частный дом. Трагедия унесла жизни шестерых человек, включая четверых детей. О смертельном пожаре сообщили власти региона, СК и прокуратура. Подробности — в материале «КП-Омск».

Что известно о погибших

Пожар унес жизни 25-летней хозяйки дома, ее годовалый сын и дочери в возрасте 2 и 5 лет. От огня погибли также 36-летняя гостья семьи и ее 14-летний сын.

Причина трагедии

Специалисты уточнили предварительную причину возгорания — это неосторожное обращение с огнем. Точную установят после проведения экспертиз.

Следствие и проверка

На месте происшествия работает следственная группа, осматривается дом, допрашиваются соседи погорельцев. СУ СК России по Омской области уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В ходе разбирательств дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Прокуратура Павлоградского района контролирует установление обстоятельств пожара. Об этом «Комсомольской правде — Омск» рассказали в ведомстве. Для координации действий правоохранительных органов на место выехал первый зампрокурора региона Андрей Хамошин. Ход расследования уголовного дела надзорный орган поставил на контроль. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья.

Губернатор области Виталий Хоценко поставил главе муниципалитета Александру Сухоносову задачу выехать на место и оказать помощь. Министру труда и соцразвития Ирине Варнавской поручил обеспечить необходимые меры поддержки.

Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким сельчан, погибших от огня.

