Саратовская налоговая подала заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»

Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным АО «Тепловая компания» — крупнейшего поставщика тепла и горячей воды для жилых домов и промышленных объектов Омска, единственным учредителем которого является городская мэрия. Согласно публикации на портале «Федресурс», в суд направлено соответствующее заявление.

По информации сервиса Rusprofile, общая кредиторская задолженность предприятия сейчас составляет 3,2 миллиарда рублей. Долг перед бюджетом по налогам при этом достигает 126,2 миллиона рублей. Налоговые органы уже ввели частичную или полную приостановку операций по счетам «Тепловой компании» и наложили арест на значительную часть ее имущества.

По запросу КП-Омск в пресс-службе АО «Тепловая компания» прокомментировали ситуацию. В организации подчеркнули что предприятие продолжает работать в штатном режиме. Летняя ремонтная кампания, гидравлические испытания и плановая подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов ведутся согласно утвержденым графикам. На объектах выполняются капитальные и аварийные ремонты, ведется закупка необходимых материалов и оборудования, все ремонтные бригады укомплектованы.

Также в «Тепловой компании» заявили, что факт направления налоговым органом заявления о банкротстве является лишь частью предусмотренной законом процедуры и в настоящее время никак не отражается на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, качестве услуг для потребителей и исполнении обязательств по теплоснабжению. Дополнительные комментарии по существу судебного разбирательства в компании пообещали предоставить уже после того, как арбитраж рассмотрит данное заявление.

