Рекордная сумма: с омича взыскали 3 780 000 рублей в качестве годовых алиментов

Благодаря судебным приставам два маленьких омича моментально стали миллионерами.

У жителя Омска, работающего на золотодобывающем предприятии, были обнаружены значительные тайные доходы в виде дивидендов от акций. Мужчина тщательно скрывал свою «золотую жилу» от семьи, которой был обязан платить алименты на содержание двух сыновей.

46-летний омич на первый взгляд честно выполнял свои обязанности по отношению к брошенной им семье. По решению суда мужчина, работающий на золотодобывающем предприятии, перечислял треть своего заработка на содержание двух несовершеннолетний сыновей. Но, как оказалось, у папаши был еще один, очень существенный доход, которым он не собирался делиться с бывшей семьей. Судебный пристав проверил финансовое положение должника, направив межведомственные запросы в кредитные организации, налоговую инспекцию и иные уполномоченные структуры, и обнаружил по истине «золотую жилу».

По результатам проведенной проверки выяснилось, что скрытный папа владеет акциями, и ежегодно получает по ним значительные дивиденды. Вот эти доходы омич тщательно скрывал, пользуясь отсутствием официальных договорных отношений с предприятием-эмитентом. После получения информации, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление об обращении взыскания на дивидендные выплаты и направил его в соответствующую организацию. В результате принятых мер детям хитрого отца досталась огромная сумма в размере 3 780 000 рублей — доля от дивидендов, полученных должником за минувший год.

