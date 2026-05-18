Дочери погибшего на СВО омича чиновники отказали в выплате миллионной компенсации

Прокуратура помогает дочери погибшего бойца ЧВК «Вагнер» получить причиняющуюся по закону компенсацию Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Калачинского района вмешалась в ситуацию с невыплатой более 4 миллионов компенсационных рублей дочери погибшего на СВО омича. Причиной отказа в выплате, местные чиновники назвали факт службы отца девочки в ЧВК.

Жительница Калачинского района не смогла добровольным путем получить компенсационную выплату дочери за погибшего на СВО мужа. Местные чиновники посчитали, что компенсировать семье потерю кормильца не нужно, так как омич воевал на СВО добровольцем в рядах частной военной компании. Правоохранители, подключившиеся к делу, дали заключение о незаконности отказа в выплатах. В частности, прокурор выдвинул аргументы, что омич защищал интересы Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики и погиб в декабре 2022 года при выполнении боевых задач. Также в прокуратуре указали на тот факт, что боец был награжден государственной медалью «За отвагу».

Калачинский городской суд согласился с позицией местной прокуратуры и постановил взыскать в пользу несовершеннолетней дочери погибшего героя более 4 миллионов рублей в качестве единовременных выплат и пособия. В ведомстве отметили, что после вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

