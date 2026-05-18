В Омске дикого лося, зашедшего в жилой микрорайон, увезли в лес

Инцидент произошел возле дома номер 6 по улице Вострецова

В Омске завершилась операция по возвращению в естественную среду лося, который ранее забрел на детскую площадку в микрорайоне Московка-2.

В УМВД по Омской области уточнили, что около часа ночи лося, предварительно усыпив, отправили в родные просторы — леса Усть-Заостровки. Напомним, животное накануне оказалась в жилой зоне, в том числе и на детской площадке одного из жилых домов. Напуганное животное бегало по округе, пытаясь выбраться из огороженной территории.

Местные жители сразу вызвали полицию. Правоохранители оцепили территорию, после чего специалисты применили дротик со снотворным для безопасной поимки.

После транспортировки лося осмотрели ветеринары. Состояние животного оценивается как удовлетворительное, угрозы для его жизни нет.

