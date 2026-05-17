Умер известный омский онколог и общественник

Прощание пройдет в Воскресенском соборе

Накануне, 16 мая, ушел из жизни известный омский врач-хирург высшей категории, онколог, общественный деятель Леонид Глебов. Об этом сообщила МСЧ-1.

В учреждении отметили: из жизни ушел человек огромной души, посвятивший себя служению здоровью людей, спасению жизней и благотворительности.

Многие годы профессиональный путь Леонида Васильевича был связан с экстренной и сложнейшей плановой хирургической помощью в медучреждениях города, включая многолетнюю работу в качестве заместителя главврача по хирургии МСЧ-1.

«Его авторитет, безупречные знания и хирургическое мастерство были признаны на самом высоком уровне - на протяжении долгого времени он выступал хирургом-экспертом областного и городского управлений здравоохранения», — отметили коллеги врача.

Обладая даром сопереживания, Глебов освоил квалификацию онкопсихолога, понимая, насколько важна поддержка пациентам с заболеваниями этого рода. Его вера в человека и профессиональный оптимизм помогли вернуть надежду сотням людей.

Помимо врачебного долга, медик активно участвовал в общественной жизни области. В 1990-е годы он избирался депутатом, был главой комиссии по здравоохранению, материнству и детству, отстаивая права самых уязвимых граждан.

Его стремление помогать детям выразилось в создании и многолетнем руководстве благотворительным фондом «Дети планеты Земля». В последние годы жизни он также успешно возглавлял Научно-практический центр «Здоровье нации», развивая комплексные методы реабилитации и лечения.

«Коллеги знали его как мудрого наставника, надежного соратника и руководителя, обладавшего неиссякаемой энергией. Пациенты запомнят его как чуткого, доброго и преданного своему делу доктора.

Светлая память о Леониде Васильевиче Глебове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллегах и тысяч благодарных пациентов», — высказались в МСЧ-1.

Отпевание и прощание с доктором состоятся во вторник, 19 мая, в 11:00 в Воскресенском военном соборе.

