Чиновники из Омской области 40 лет не принимали мер к ликвидации стихийных свалок

В 12 сельских поселения Черлакского района накопились за полувековой срок огромные горы коммунального мусора.

Уникальную свалку заставляют ликвидировать чиновников администрации Черлакского района. Мусор, состоящий из твердых коммунальных отходов, копился на территории сельских поселений Черлакского района более 40 лет.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области нашли рекордную по времени накопления свалку в Черлакском районе Омской области. Более 40 лет, с 80-х годов прошлого века, местные чиновники администрации закрывали глаза на копившийся годами мусор, несанкционированной размещенный в границах сельских поселений. Рекордное по времени «мусорное дело» было направлено в суд.

«Суд указал, что администрация Черлакского муниципального района, достоверно зная о наличии стихийных свалок, не предпринимала действенных мер к их ликвидации и предотвращению дальнейшего функционирования. Орган местного самоуправления не обращался за софинансированием в рамках государственных программ Омской области и не инициировал процедуры определения объемов необходимого финансирования. Все это квалифицировано как умышленное неправомерное бездействие», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Омской области.

Также в ведомстве отметили, что суд возложил на чиновников Черлакской администрации обязанность в течение трех лет со дня вступления решения в законную силу ликвидировать 12 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в границах сельских поселений района.

