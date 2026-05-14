Средняя зарплата ректора составляла 352,2 тыс. рублей в месяц Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2025 году среднемесячная зарплата ректора СибГУФК Олега Шалаева составила 352,2 тыс. рублей. Декларацию о доходах он опубликовал на сайте вуза.

Сумма в 352,2 тысячи на 36,2 тыс. меньше, чем в 2024-м, когда его зарплата доходила до 388,4 тыс.

Также вуз раскрыл суммы заработка своих проректоров:

- Игорь Арбузин (проректор по учебной работе) — 314,1 тыс. рублей;

- Любовь Алаева (проректор по молодежной политике и внешним связям) — 312,5 тыс.;

- Иван Руденко (проректор по спортивной работе) — 302,5 тыс.;

- Наталья Колмогорова (проректор по научной работе) — 282,3 тыс.;

- Константин Мельников (проректор по административно-хозяйственной работе) — 249,7 тыс.

В сравнении с опубликованными пока данными о доходах ректоров, зарплата Шалаева меньше, чем у других. В ОмГПУ ректор Наталья Макарова зарабатывала в том же году 551,6 тыс. рублей в месяц. В ОмГУ у Ивана Кротта это было примерно 494,6 тыс. рублей, ректор ОмГАУ Оксана Шумакова зарабатывала около 543,7 тыс.

Ранее мы писали, что в феврале были раскрыты зарплаты руководителей городских подведомственных учреждений.

