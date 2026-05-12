Это уже пятый подобный выезд пожарных почти за полтора месяца. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске бдительные жильцы многоэтажки предотвратили серьезный пожар на кухне у своей соседки. Об этом случае 12 мая рассказали в региональном ГУ МЧС.

Молодая девушка, снимавшая жилье в Кировском округе, оставила вариться яйца на индукционной плите и ушла по своим делам. Вернувшись, она увидела, что вокруг квартиры царит ажиотаж, там собрались сотрудники МЧС, управляющей компании, полицейские и собственник арендованной недвижимости. К тому моменту на кухне полностью выгорела кастрюля.

Заметили беду соседи. Они увидели густой дым в общем тамбуре, постучали в дверь, позвонили — никто не ответил. Тогда жильцы набрали 101. Прибывшие огнеборцы использовали лом, чтобы снять дверь с петель. Открытого огня не было, дыхательные аппараты не понадобились.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В квартире, кроме кошки, которая спряталась под кровать, никого не оказалось. Спасатели отключили индукционную плиту. Соседям пришлось эвакуироваться на улицу.

С девушкой провели профилактическую беседу. Угарный газ, выделяющийся при горении, мог привести к отравлению. Лишь своевременные действия жильцов помогли избежать жутких последствий.

«Часто пожарные выезды на кухню происходят, когда люди оставляют еду на плите без присмотра, уходят или даже засыпают. Особенно это опасно тогда, когда жильцы находятся в состоянии алкогольного опьянения. Дым через вытяжку — первый сигнал тревоги для соседей, которые затем звонят нам», — прокомментировали проблему представитель МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В апреле-мае этого года подразделения ПСЧ №24 уже пять раз выезжали на сообщения о задымлениях на кухне.

