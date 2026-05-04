«Авангард» в Омске проиграл «Локомотиву» и затянул серию до предела

«Авангард» 4 мая сыграл шестой матч серии плей-офф против «Локомотива» и проиграл в итоге 2:3 во втором овертайме. Тем самым наша команда не оформила победу в серии досрочно.

В первом периоде омичи сразу стали давить мощнее, но преимущество, конечно, не было тотальным. На третьей минуте «ястребы» заполучили большинство и немало поиграли при отложенном штрафе, сняв вратаря. И в этом отрезке так и не забив.

Был далее еще забавный эпизод, когда уже гости как будто заработали большинство, но при просмотре видео судьи установили, что игрок «путейцев» ткнул клюшкой сам себя, никто из омичей против него не фолил.

В целом же хотелось тут, чтобы «Авангард» забил еще, если не два гола, то хотя бы один. Потому что шансов сам себе он создал по меркам матча плей-офф предостаточно. Например, за минуту до сирены чуть-чуть в хорошей атаке не забил Джованни Фьоре. И это только один пример.

Второй отрезок прошел без голов и при этом более опасно для омской команды. Снова у нее были хорошие моменты, но соперник атаковал скорее чуть более опасно. Где-то случались стычки у самых ворот, но не такие уж яростные.

В концовке же гости схватили удаление, которое до сирены реализовать не удалось. Зато омичи забили в этой же расстановке «5 на 4» уже в начале третьего периода. Первый пас отдал еще Константин Окулов, хотя он и не попал в протокол шайбы, затем пасовали Потуральски и Маклауд, а в пустой угол ворот точный бросок нанес Максим Лажуа. 2:0. Для гостей стало совсем все серьезно.

В оставшееся время было не меньше четырех моментов, когда вратарь «Авангарда» Никита Серебряков буквально спасал Омск после сложных бросков соперника, и еще один раз омичи выстояли сами в меньшинстве. То, что «железнодорожники» снимут вратаря и устроят штурм вшестером, сомнений не было, вопрос был лишь когда они это сделают, раньше или позже. Волнительно было очень. Оставшиеся пять минут третьего периода соперник почти не вылезал из зоны «Авангарда», но отбиваться удавалось.

Сняли вратаря гости в итоге на 57-й минуте. Снова тревожно, их попытки забить, попытки сибиряков забить в пустые ворота. Но даже за минуту до сирены, понятное дело, интрига оставалась. Ничего еще не было понятно. В отрезке трех минут «Локомотив» и еще брал таймаут.

За 33 секунды до сирены соперник все же «размочил» счет. У него отличился Максим Шалунов. Оставшиеся секунды стали еще более напряженными. Задача одновременно тяжелейшая и нет, просто не пропустить от соперника, пошедшего ва-банк. И все же ее не удалось выполнить. С дальней дистанции у гостей забросил… снова Шалунов. Ему пасовали тут уже Радулов и Рафиков.

В итоге игра уже неизбежно перешла в овертайм. Начавшись атакой гостей, он продолжился более длинной атакой сибиряков. Но в ней забить не удалось. Далее они также атаковали больше. Но неудачные броски уже сильно напрягали.

И еще в одном эпизоде омичи выстояли в меньшинстве. Оно случилось из-за ненужного удаления Окулова. А далее было видно, что устали уже обе команды. Такого уставшего соперника точно надо было добивать здесь и сейчас. Но в данном овертайме победителя так и не выявили. «Авангард» тоже не реализовал свое большинство.

Второй овертайм, можно считать, начался с хорошего броска одного из наших игроков, который вратарь гостей Исаев, увы, взял намертво. Легче в целом тут было то, что обе команды играли со своей ближней скамейкой запасных, хотя «путейцы» обычно фактор дальней используют успешнее.

И «похоронил» таки нашу команду бросок Рушана Рафикова на 17-й минуте овертайма. Счет 2:3, теперь впереди седьмой матч полуфинала, где шансов очень мало. Это уже заранее ясно. Без вопросов эта серия пока стала для «ястребов» самой сложной.

Ранее мы писали, что в пятом матче полуфинала, в Ярославле, «Авангард» уступил 0:4.

