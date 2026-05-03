«Авангард» проиграл «Локомотиву» «всухую», серия вернется в Омск

Омская команда не забила ни разу. Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 2 мая сыграл в Ярославле пятую встречу полуфинала Кубка Гагарина и уступил 0:4. Тем самым счет в серии стал 3:2.

Ожидаемо соперник, оказавшись на грани вылета, и подгоняемый своими трибунами, активно шел вперед, нанося много бросков. Уже на старте вратарь гостей Никита Серебряков сделал много «спасений», но на шестой минуте все же пропустил. Гол оформил Паник броском в дальний угол. На этом атаки «путейцев» не остановились, в одном эпизоде они попали шайбой в штангу. В концовке первого периода омичи получили большинство, которое перешло и на второй. Но реализовать это они не смогли.

Еще одним эпизодом уже второго периода стал бросок Наиля Якупова, когда он попал в перекладину. Соперник в ответ сам снова стал атаковать чаще. В итоге на 35-й минуте встречи счет стал 2:0 из-за гола Березкина, ему ассистировали Сергеев и Иванов.

Третий отрезок ознаменовался еще двумя голами хозяев. Сначала «ястребы» оплошали, чуть-чуть не забил Долженков. Хотя в целом он провел очень хороший матч, кстати. А далее забросил уже «Локомотив». Выходом один на один и успешной попыткой взятия ворот отличился Полунин. Через шесть минут «Авангард» уже рискнул и заменил голкипера на шестого полевого игрока. Играть в третьем периоде оставалось еще шесть минут, но риск был довольно обоснованным. Однако эффекта это не дало, вместо хотя бы одного гола гости пропустили сами, уже в пустые ворота. Итого 4:0, на сей раз «Локомотив» спасся от вылета. С другой стороны, было ощущение, что и «Авангард» после счета 2:0 не стал рвать жилы, чтобы пытаться спасти матч, хотя и не опустил руки совсем. Была скорее выбрана относительно энергосберегающая тактика.

Далее шестая игра серии пройдет 4 мая в Омске.

Ранее мы писали, как четвертую игру серии оценил форвард «ястребов» Василий Пономарев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru