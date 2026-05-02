Прокуратура устанавливает причины падения детей из окон в Омске

Мальчики получили травмы от падения с высоты. Фото: прокуратура Омской области

Надзорное ведомство проверяет обстоятельства происшествий на улицах Энтузиастов и Багратиона, где пострадали восьмилетний и трехлетний мальчики. Подробности рассказали сегодня в самом надзорном ведомстве.

Предварительно установлено, что вчера в районе 11 часов утра из настежь открытого окна квартиры на втором этаже дома на улице Энтузиастов выпал восьмилетний мальчик, оставшийся под присмотром двух старших сестер, пока мама вышла в магазин.

Ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал на асфальт и получил множественные телесные повреждения. Несколько часов позже из окна четвертого этажа дома на улице Багратиона выпал трехлетний малыш, который также оперся на москитную сетку. Вместе с ней ребенок оказался на земле, где его обнаружили родители, на время отвлеченные на домашние дела. Мальчик также получил травмы.

Семьи, где воспитываются пострадавшие дети, характеризуются положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоят. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по данным несчастным случаям, ход которых территориальными прокурорами взят на особый контроль.

Специалисты напоминают: москитная сетка не является защитой от падения и не выдерживает вес ребенка. Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, устанавливать специальные блокираторы или детские замки на оконные рамы. Не следует ставить мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог самостоятельно забраться на подоконник.

