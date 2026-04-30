Еще одну омичку укусила бездомная собака в парке Победы

Собаки обосновались в парке уже давно Фото: Алексей ФОКИН.

На прошлой неделе жительницу Омска Марину Н. укусила за ногу бродячая собака из стаи в парке Победы. Омичка пожаловалась на это напрямую в редакцию КП-Омск.

Произошло это во время отпуска, Марина отдыхала в санатории рядом с самой границей парка и совершала в тот день прогулку. Сначала она услышала лай сзади, но затем уже не успела уклониться и даже обернуться, когда собака укусила ее за ногу сзади.

На всякий случай женщина начала курс прививок от бешенства, в целом остаток отдыха был неприятно испорчен. Была ли напавшая собака бешеной, Марина не знает.

Казалось бы, сам по себе один такой случай это не настолько вопиюще и значимо для материала в СМИ. Но проблема уже в очень долгой истории с бездомными животными в парке и серии инцидентов с ними именно здесь.

Начались такие жалобы как минимум с осени 2022 года. Тогда называлось, что в стае не меньше 10 животных. Омичка считает, что сейчас их там 7-8. Получается, что всего столько собак способны держать в страхе всех посетителей большого парка, негодует она.

«В момент укуса недалеко находилась еще одна женщина, с ней я потом говорила, она вообще сказала, что ходить в этом месте лучше вообще только с палкой, настолько это уже привычно, что собаки здесь кидаются на людей», — рассказала Марина.

Омичка написала 22 апреля заявление с жалобой в отдел полиции на улице Ватутина. 28 апреля составила жалобу на сайте прокуратуры округа.

«В полиции сказали, что передадут информацию в администрацию округа, сама я туда не стала обращаться, потому что сотрудники самого санатория сказали, что уже неоднократно звонили и писали туда жалобы, результата нет. Поэтому сразу составила обращение в прокуратуру.

Плюс я, приложив фото укуса, отправила обращение в муниципальный приют, который ведет и отлов собак. Мне сказали, что бригада работает. Но те же сотрудники санатория уточнили и про это: такова стандартная отговорка. Либо они приезжают, не поймав, сказав, что не нашли, либо что поймали, чипировали и отпустили, так как приют переполнен. Но от этого не легче. Меньше людей кусать от этого здесь собаки не станут»,

Омичка дополняет: она получила конкретный моральный ущерб.

«При том, что находилась на отдыхе и лечении в санатории, пришлось делать прививки от столбняка и бешенства. На фоне этих прививок у меня развилась головная боль, только вот сегодня это прошло. К тому же до того, за день до укуса, я проходила по той дорожке и с внучкой, и чудом нападение не случилось тогда. Я об этом думаю с ужасом, что это могло произойти на день раньше», — негодует Марина.

До того СМИ уже сообщали в марте о таком же нападении в данном парке на девушку. Уже тогда полиция возбудила уголовное дело против работников муниципального учреждения, занимающихся отловом бродячих собак. Их подозревали в халатности. Как идет дело сейчас, пока не известно.

Также, со слов одной сотрудницы санатория, кто-то по телефону администрации округа в ответ на жалобу, в ходе всех попыток достучаться до властей и решить проблему, назвал ее истеричкой. В целом сотрудники проходят к месту работы с ближайшей остановки, да и если просто по тропинкам парка, со звуковыми отпугивателями. Хоть какая-то мера защиты.

Ранее КП-Омск писала, что в Павлоградском районе женщина умерла от бешенства из-за укуса своей домашней кошки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru